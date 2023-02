Agente de saúde se fantasia de preservativo em festa de carnaval de UBS em Natal: ‘Alertar para o uso no dia a dia’

Ação aconteceu nesta quinta-feira (23) durante festa de carnaval da Unidade Básica de Saúde Alto da Torre, na Redinha. Mulher quis reforçar campanha, que não deve ser exclusiva para carnaval. Funcionária se fantasiou de camisinha

Funcionários e pacientes da Unidade Básica de Saúde Alto da Torre, na Redinha, Zona Norte de Natal, participaram de uma festa de carnaval na manhã desta quinta-feira (23).

Com música, fantasias e até estandarte, a folia foi garantida pelos corredores da UBS. No meio do agito, quem chamou atenção foi a agente comunitário de saúde Joana Nascimento, de 51 anos, que se vestiu de preservativo com auxílio de um mosqueteiro.

A ideia surgiu antes da Carnaval, quando a equipe da UBS decidiu fazer a ação carnavalesca com foco na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

“Eu queria uma fantasia educativa e criativa. Aí peguei o mosqueteiro que tinha em casa para fazer a forma da camisinha. Para completar, fiz o cartaz com o nome ‘previna-se'”.

Festa aconteceu na UBS Alto da Torres

A ideia da fantasia também é para que as pessoas se lembrem do preservativo durante todo o ano.

“Quero alertar para uso da camisinha no dia a dia, não só durante o carnaval”, explica a agente, que há 29 anos trabalha no setor de saúde.

Para a dona de casa Neide Ferreira, que frequenta a UBS, a ação faz o local interagir mais com a comunidade.

“Junta todo mundo para o bem, para preservar a nossa saúde”, diz, enquanto segura o estandarte.

Festa aconteceu nesta quinta

