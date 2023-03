Agente escolar é atingido por bomba jogada em escola de São Carlos

Vítima ficou desacordada e foi atendida na UPA. Seduc diz que não houve feridos. Escola Estadual Orlando Perez, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos

Um agente de organização escolar de 21 anos registrou Boletim de Ocorrência após ter sido atingido por uma bomba na Escola Estadual Orlando Perez, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos (SP), na última sexta-feira (24), durante a saída dos alunos. Segundo Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) ninguém se feriu e aulas seguem normalmente (leia mais abaixo).

Segundo o B.O, registrado no sábado (25), a vítima disse que estava no portão da escola, acompanhando a saída dos estudantes, quando viu algo vindo em sua direção, que caiu no chão e estourou, atingindo seu rosto.

A vítima afirma que ficou inconsciente e acordou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy.

No depoimento, o agente disse não ter visto quem arremessou o artefato, mas disse que câmeras de monitoramento próximas à escola gravaram a ação.

Segundo o agente, horas antes de ser ferido, ele havia se desentendido com um aluno que estaria tentando danificar a maçaneta de um portão e que a mãe do aluno foi chamada na escola. Durante a conversa na diretoria, o estudante se exaltou deixando o local sem autorização.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou, por meio de nota, não houve feridos e as aulas seguem normalmente. A secretaria disse que está auxiliando na investigação e segue à disposição dos pais para qualquer esclarecimento.

O Gabinete Integrado de Segurança e Proteção Escolar (Gispec), que conta com servidores da Educação e da Polícia Militar, junto da equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, Conviva SP, foram acionados para acompanhamento e o caso também foi repassado ao Conselho Tutelar.

