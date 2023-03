Agentes comunitárias de saúde são assaltadas durante trabalho na zona Norte de Ribeirão Preto, SP

Ladrão armado rendeu quatro vítimas nesta sexta-feira (10) na Vila Albertina. Suspeito fugiu. Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto (SP)

Chico Escolano/EPTV

Quatro agentes comunitárias de saúde foram assaltadas nesta sexta-feira (10) enquanto trabalhavam na Vila Albertina, zona Norte de Ribeirão Preto (SP).

Ao g1, a Secretaria Municipal da Saúde disse que as vítimas foram rendidas pelo ladrão durante um trabalho na rua. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

Ainda de acordo com a Pasta, o criminoso estava armado e fugiu levando dois celulares, alianças e um relógio. A ação ocorreu por volta das 9h.

A secretaria também disse que as vítimas estavam uniformizadas e que um boletim de ocorrência foi registrado. As circunstâncias do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo