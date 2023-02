Agentes da CET-Santos começam operação para auxiliar na travessia de vias próximas a escolas

Trabalho será realizado em 300 unidades de ensino público e particular. Haverá esquema de rodízio, com 12 escolas por dia nos três diferentes turnos. Operação Travessia Escolar atenderá até 300 unidades em Santos a partir de segunda-feira

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de Santos, no litoral de São Paulo, passa a desenvolver a Operação Travessia Escolar em áreas no entorno de colégios públicos e particulares da cidade que atenderá, em esquema de rodízio diário, até 300 unidades a partir desta segunda-feira (6).

Segundo a prefeitura, de segunda a sexta-feira, tanto na entrada quanto na saída de estudantes agentes de trânsito estarão posicionados em frente às escolas para atuar com prioridade na travessia segura de estudantes, pais e comunidade em geral. A ação será realizada nos períodos matutino, vespertino e noturno.

A cada turno escolar, a ação acontecerá em quatro unidades de ensino. Serão priorizadas aquelas com mais alunos e localizadas em vias de maior fluxo de veículos.

No primeiro dia, os agentes estarão pela manhã nas UMEs Mário de Almeida Alcântara (Valongo), Olavo Bilac (Campo Grande) e João Papa Sobrinho (Gonzaga), além do Educandário Anália Franco (Gonzaga). Já no período intermediário, as ações serão no Sesi (Chico de Paula) e nas UMEs Samuel Augusto Leão de Moura (Areia Branca), Florestan Fernandes (Embaré) e Olívia Fernandes (Embaré).

À tarde, as equipes estarão na Escola Estadual Olga Cury (Aparecida) e UMEs Porchat de Assis (Ponta da Praia), Maria Lúcia Prandi (São Jorge) e Mário de Almeida Alcântara.

