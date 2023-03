agenti-indagati,-il-pd:-“sindaco-reticente”

“Ancora una risposta insoddisfacente da parte dall’amministrazione”. Torna sulla vicenda dei quattro operatori della Polizia Locale sassolese (indagati per i reati di tortura aggravata dall’abuso di potere e falsità ideologica), il gruppo consiliare del Partito Democratico.

I fatti, “che – scrivono i consiglieri – hanno portato alla ribalta, ancora una volta, Sassuolo come esempio negativo” sono noti, e riguardano quanto accadde nell’ottobre 2021.

Secondo gli inquirenti, i quattro operatori della municipale aggredirono una persona che si era recata al Pronto soccorso per farsi visitare.

I quattro agenti sono stati denunciati e, con atto della Procura, sospesi dal servizio in attesa di sviluppi delle indagini. Il Comune ha recepito il provvedimento dell’autorità giudiziaria nei confronti dei quattro agenti, che quindi non sono più tornati al lavoro, ma nel frattempo hanno fatto ricorso (il cui esito sarà reso noto a giorni), respingendo le accuse.

Dall’Amministrazione e dal Comando della Polizia Municipale sono arrivati commenti ufficiali che manifestano piena fiducia nell’operato della magistratura ma il dibattito politico non si placa, compresa un’interrogazione in Regione da parte di Giulia Pigoni (Azione).

Ora è il partito democratico a sollecitare risposte, con una nota firmata da Maria Savigni.

Il Pd fa sapere di avere chiesto, direttamente dall’Amministrazione, la sua versione dei fatti, convocando una commissione ad hoc, che non avrebbe però dissipato i dubbi.

“Una riunione dall’esito del tutto insoddisfacente – scrivono i consiglieri di opposizione –, perché di fatto non abbiamo avuto risposte”. Al partito democratico ha risposto il sindaco Gian Francesco Menani “trincerandosi dietro un doveroso, ma generico atto di fiducia nella magistratura. Senza dire nulla sul fatto, né rassicurare i cittadini, e non ha speso una parola per una valutazione politica”.

Non ci sta il Pd, che chiede passi avanti: “Il primo cittadino dovrebbe garantire a tutti la corretta applicazione delle procedure. Restiamo anche noi in attesa di conoscere l’esito delle indagini, ma continuiamo a chiedere al sindaco che sia più preciso e meno reticente. Basta con questi silenzi che minano la fiducia tra cittadini e istituzioni”.

s.f.

Vito Califano