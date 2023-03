agevolazione-prima-casa:-il-milleproroghe-sospende-ulteriormente-i-termini

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 la L. 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, con disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e con la proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative, il c.d. Milleproroghe 2023. Con una norma inserita in sede di conversione, i termini relativi all’agevolazione prima casa sono di nuovo sospesi dal 1 aprile 2022 al 30 ottobre 2023. Riprenderanno, quindi, a decorrere dal 31 ottobre 2023. Complessivamente, sulla base della normativa ad oggi in vigore, la sospensione dei termini vale dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023. Proviamo a ricostruire il quadro legislativo della sospensione dei termini propri dei benefici prima casa, modificato più volte per far fronte alle difficoltà correlate all’emergenza epidemiologica.

