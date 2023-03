( AGGIORNAMENTO !! ) AIAC NFT Bloccata Truffa schema Ponzi o verità? Recensioni e Opinioni della piattaforma

La piattaforma è bloccata e non permette di ritirare soldi da DOMENICA PRIMO MARZO 2023, il motivo non si sa truffa o schema POMZI? Guardando le recensioni sono le peggiori che girano sul web, basta guardare qualche video e recensioni su Aiacusdt Recensioni – Trustpilot per capire con chi abbiamo a che fare, quindi ci troviamo ancora una volta dentro l’ennesimo schema PONZI. Ma cosa sta succedendo alla piattaforma ? una cosa è poco ma sicuro quando una piattaforma di questa portata smette di funziona al 99% dei casi i giochi sono fatti.

Molte persone per colpa delle buone recensioni e agenti che fanno elemosinando denaro giocandosi la faccia stanno perdendo milioni di euro chi 30 mila dollari, chi 10.000 euro e molto altro la piattaforma insomma una bella mazzata per gli utenti. Agenti di vendita sguqsagniati in tutta Italia stanno ricevendo migliaia di telefonate da persone… che sanno già non forse non recupereranno più soldi, anche se molti dicevano che alle prime avvisaglie avrebbero avvertito: non è stato cosi… Ora il punto di domanda che tutti gli utenti si chiedono è: chi riaprirebbe una piattaforma di questa portata sapendo che una volta fatto tutti gli utenti svuoterebbero la cassa? ( NESSUNO ) chi vivrà vedrà. Per sappiamo solo una cosa che la società “tra l’atro nemmeno esistente su LINKDIN quindi nessuno sa nulla di questi individui

Questo è però solo uno degli ultimi colpi messi a segno tramite schema Ponzi. La truffa ha colpito un numero infinito di vittime negli ultimi anni e tra i casi più eclatanti vale la pena di ricordare la frode del broker dei vip di Londra del 2014 e la truffa da 7,6 miliardi di dollari scoppiata in Cina.

AIAC dopo neanche un anno dalla nascita ha chiuso i collegamenti con Binance è OKX e non restituisce più nessun rimborso. Io ho perso 4375 usdt e ne vogliono 2000 per restituirmeli ma so che se lo faccio perdo anche i 2000. Pertanto ocio! AIAC è diventata l’ennesima piattaforma di Ladri e truffatori! Siete avvisati! Evitate AIAC!

Purtroppo è una truffa come tante altre piattaforme. Da domenica 26/02/23 ha smesso di funzionare per tutti gli utenti italiani e non ha permesso di prelevare i propri soldi. Ha fregato un sacco di persone rubando tutti i soldi

LADRI!

onostante siano passati anni dalla sua invenzione, lo schema Ponzi continua a essere una truffa che colpisce migliaia di persone. Ma che cos’è e come funziona? Quando si parla di schema Ponzi, soprattutto alla luce delle sempre più frequenti frodi ai danni di individui ignari, ci si chiede come funzioni questo modello e in che modo sia possibile evitare che vengano effettuate le truffe. L’interesse nei confronti dello schema Ponzi è tornato a crescere con la morte, nell’aprile del 2021, del banchiere Bernie Madoff, ideatore del più grande schema Ponzi della storia. Nel 2009 Madoff si dichiarò colpevole di aver truffato circa 37.000 persone in 136 Paesi del mondo nell’arco di quarant’anni di attività. Madoff ha architettato il più grande schema Ponzi della storia, riuscendo a incassare oltre 60 miliardi con la sua truffa, di cui per decenni nessuno si rese conto. Ma come è stato possibile? Andiamo a scoprire cos’è e come funziona lo schema Ponzi, per capire come Madoff sia riuscito per così tanto tempo a eludere ogni tipo di controllo.

Lo schema è definibile come una sorta di modello economico volto a ottenere in modo illegale ingenti quantità di denaro da coloro che vengono truffati. Sebbene negli anni si sia evoluto alla base del sistema rimane lo stesso: alle prime persone che vengono coinvolte si permette di ottenere ritorni economici in breve tempo, ma a patto che portino sempre nuovi clienti, disposti a pagare nuove quote. I guadagni derivano infatti esclusivamente da un fattore: le quote versate dai nuovi investitori. A incamerare il denaro sono solo i primi coinvolti e ovviamente lo schema di vendita truffaldino è destinato a concludersi, dal momento che non vi sono investimenti alla base che generino profitti.

Lo schema prende il nome da Charles Ponzi, un immigrato italiano negli Stati Uniti che riuscì ad architettare un’imponente truffa ai danni di tutta la nazione.

Lo schema Ponzi affonda dunque le sue radici nei primi anni del ’900, quando Charles Ponzi diede nuova linfa al settore delle truffe. Anche se l’italiano non fu il primo a utilizzare tale schema, pur riuscendo a orchestrare una truffa tanto imponente da legare il proprio nome alla pratica stessa.

Tramite lo schema, Charles architettò una truffa ai danni di quasi 45 mila persone e riuscì a raccogliere più di 15 milioni di dollari a danno dell’intero paese, il tutto partendo da soli 2 dollari.

Come funziona lo schema Ponzi: un esempio per capirlo

Per capire cos’è e come funziona lo schema Ponzi occorre innanzitutto pensare per gradi. La truffa lavora infatti per fasi, quasi con una struttura piramidale. Di seguito un semplice esempio per chiarire l’argomento.

1) Promettere guadagni elevati

La prima fase dello schema Ponzi riguarda l’avvicinamento della vittima. A questa viene proposto un investimento dai grandi guadagni con rendimenti più alti rispetto ai tassi di mercato. Il tutto nel più breve tempo possibile.

Esempio: propongo alla vittima un investimento – non documentato – a breve termine con guadagni piuttosto elevati e prometto di rispettare quanto pattuito.

2) Ottenere la fiducia

Il secondo step riguarda la fiducia della vittima che deve essere guadagnata. Il truffatore restituirà a essa parte della somma inizialmente investita, ma solo per dare parvenza di efficacia del sistema. Il cliente, o meglio, la vittima crederà che il sistema stia funzionando e da qui sarà più semplice per il truffatore continuare con gli step successivi dello schema Ponzi.

Esempio: restituisco quanto pattuito, anche attingendo ai fondi dei nuovi investitori. Così facendo mi guadagno la fiducia della vittima che vedendosi ripagata inizierà a fidarsi di me e a fornirmi nuovo denaro.

3) Estendere la rete di vittime

Passo successivo dello schema Ponzi sarà l’estensione della rete di potenziali clienti/vittime. Più l’efficacia dell’investimento sarà nota più altre vittime cadranno nella truffa dello schema Ponzi.

Esempio: ottenuta la fiducia della vittima, questa sarà portata a parlare bene di me e dell’investimento il che attrarrà nuove vittime e nuovo denaro.

Quando finisce lo schema Ponzi

La spirale truffaldina dello schema Ponzi avrà termine solo quando le richieste di rimborso saranno così elevate da superare gli introiti derivanti dalla truffa di altre vittime. Ecco, insomma cos’è lo schema Ponzi e come funziona.

Cronologia delle frodi

Anni fa lo schema Ponzi era tornato sulle prime pagine di tutti i giornali per via dei due americani, Joseph Meli e Steven Simmons, che avevano truffato svariati clienti convinti di investire in diversi show.

