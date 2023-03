aggredito-con-il-suo-cane-da-un-pitbull,-paura-in-piazza-mazzini-a-macerata

Macerata, 19 marzo 2023 – Un uomo e il suo cagnolino aggrediti da un pitbull: attimi di paura stamattina in piazza Mazzini, davanti agli occhi dei tanti passanti allibiti. È finita con l’uomo, una sessantina d’anni, rimasto ferito e soccorso dall’ambulanza, ma poteva finire peggio se non fosse stato per Alberto Tognetti della Botte Gaia che è intervenuto per difendere cane e padrone.

È stata questione di attimi, intorno alle 11.15 si è scatenato il caos. “Siamo arrivati verso le 11 per aprire il locale, come sempre – raccontano Tognetti e la moglie, Silvia Faraoni -, ai tavoli della pasticceria era seduto questo ragazzo, con i due pitbull al guinzaglio”. “A un tratto – prosegue Tognetti – il pitbull ha visto il cane di quel signore e si è fiondato verso di lui, il proprietario del pitbull non ha fatto in tempo a trattenerlo. Il pitbull ha azzannato al collo l’altro cane, io non ci ho pensato un attimo e ho diviso il pitbull dall’altro. Nel frattempo, il padrone del cane più piccolo era caduto all’indietro ed era finito a terra, in tanti sono arrivati per soccorrerlo e dare una mano. Al momento sono intervenuto, è una questione di istinto per me, proteggere chi è in difficoltà, ho fatto la guardia giurata per una vita, solo dopo mi sono reso conto del rischio – spiega Tognetti -. Non so cosa sarebbe accaduto se ad essere aggredito fosse stato un bambino”.

“Ci sono delle regole e andrebbero rispettate – sottolinea Silvia Faraoni, titolare della Botte Gaia -, alcuni cani che devono portare la museruola. Punto. Era una mattina di una tranquilla domenica, perché deve succedere questo? Già facciamo tanti sforzi per far vivere questa piazza, che è il posto più bello di Macerata. Io qui tengo aperto tutti i giorni, Ferragosto compreso”.

Così anche Nicola Pietrani, titolare del bar La Pistacoppa, sempre in piazza Mazzini: “I cani pericolosi devono indossare la museruola, tutti dovrebbero rispettare le regole”. Oltre all’ambulanza, sono intervenuti i carabinieri: “Appena ho visto quanto succedeva ho chiamato il 112”, racconta Pietrani.

Dalla pasticceria piazza Mazzini, proprio a fianco della Botte Gaia, non hanno visto quanto succedeva: “Abbiamo solo sentito le urla dei bambini, ma è stata questione di attimi, qui dentro eravamo pieni di gente”.

