agli-oscar-2021-non-ha-vinto-il-politicamente-corretto-ma-il-cinema-indipendente

Le assegnazioni di questa edizione danno ragione a un modo di fare cinema che ottiene credito da più di dieci anni, e non solo in quanto antitesi di quello mainstream o perché inclusivo delle minoranze, ma perché fa i film che vale la pena vedere

La prima volta di una regista donna. La prima volta di una regista donna e asiatica. La prima volta che i premi al trucco e ai costumi vengono vinti da afroamericani. E poi il premio al miglior attore non protagonista ad un film sul leader delle Pantere Nere e anche quelli a Una donna promettente, storia di violenze sessuali esposte e smascherate, delle conseguenze sulle vittime e di un mondo che sembra non considerarle. È la tempesta perfetta per chi da tempo lamenta l’egemonia del politicamente corretto e il fatto che considerazioni di inclusività e giusta rappresentazione delle minoranze (o del sesso femminile, in passato messo ai margini) vincano sul vero merito. Ma non è così, non solo perché agli Oscar il vero merito non vince da mai (vincono le migliori campagne promozionali) ma soprattutto perché l’edizione 2021 è stata il culmine di un processo più lungo. Se non si conosce quel che è successo negli ultimi 10 anni al cinema americano è complicato capire come ci si sia arrivati.

Innanzitutto una precisazione: è vero che l’Academy è cambiata per venire incontro ai criteri di corretta rappresentazione includendo più votanti di diverse etnie. Gli Oscar sono stati per quasi 100 anni il regno dei maschi bianchi, perché votavano più che altro maschi bianchi e i film diretti o interpretati da afroamericani venivano snobbati a meno che non proponessero una visione dell’essere afroamericani in relazione con la cultura bianca (vedi 12 anni schiavo, storia di persone ingiustamente schiavizzate dai bianchi). Di certo non vincevano i film che invece i bianchi non li prevedevano e raccontavano la cultura afroamericana in sé. Insomma anche nel celebrare le minoranze, i bianchi dovevano essere messi in scena, altrimenti il film rimaneva ai margini. Il cambiamento nei votanti è stato importante ma non clamoroso (la maggioranza dei votanti rimane bianca, anziana e di sesso maschile) ed è solo un piccolo fattore nel riequilibrare i conti.

Detto questo, dietro questi premi non c’è stata l’applicazione di criteri politicamente corretti. Un film come Nomadland sembra una stranezza, un’opera fatta con pochissimi soldi e una troupe ridotta all’osso (4-5 persone al massimo), senza nulla di ciò che di solito associamo al cinema americano mainstream. Sembra che per premiare una donna asiatica si sia messo sul piedistallo un film impossibile da premiare. In realtà è l’esatto contrario, è quel cinema lì, quello indipendente a basso budget e marginale, che ha guadagnato negli ultimi 10-15 anni centralità. Avevano cominciato i Coen con Non è un paese per vecchi nel 2008, un film che negli anni ‘70 o ‘80 ma anche ‘90 mai avrebbe vinto, a far notare che c’era un mutamento.

I film tradizionali quest’anno c’erano, erano Il processo ai Chicago 7 e The Father, tarati su standard classici hollywoodiani e anche molto ben fatti (il secondo ha pure vinto giustamente per Miglior sceneggiatura e Miglior attore, qui sconfiggendo Chadwick Boseman, afroamericano e deceduto, a dimostrazione che non c’è nessun complotto o orientamento fisso) ma sempre di meno questo cinema è considerato perché sempre di meno è la direzione che Hollywood sta prendendo. Il cinema americano non è più cinema medio e sempre di più grandissimi blockbuster da una parte e opere piccole e audaci dall’altra. Agli Oscar ci arrivano i secondi. Categoria in cui rientrano in certi casi Green Book o un ibrido come Joker, assieme però a film di mostri come La forma dell’acqua, film pieni di novità e sperimentazioni come Birdman, film come Nomadland o anche Moonlight, per citare alcuni dei vincitori delle scorse annate che hanno spianato la strada a quella di quest’anno.

È insomma il cinema indipendente e non il politicamente corretto quello che sta guadagnando terreno, ed è accaduto perché è venuto meno il cinema medio classico (che ogni tanto ancora assesta dei colpi come dimostra per l’appunto The Father o negli altri anni Il caso Spotlight, Il discorso del re e Argo). Se il cinema classico era bianco, quello indipendente per sua natura è più inclusivo, e non da oggi ma da sempre. È tra gli indipendenti che è nata una cinematografica afroamericana già negli anni ‘70, è tra gli indipendenti che può esistere un film come Minari, tutto di coreani-americani e pieno di sottotitoli (vincitore con la Miglior attrice non protagonista). E non è mai stato strano o inusuale per il cinema indipendente trattare temi come quello di Una donna promettente con il fare del cinema militante che riflette umori e tensioni dei propri anni. È infine solo il cinema indipendente che può fare un film come Judas And The Black Messiah (Miglior attore non protagonista) centrato su Fred Hampton, dopo che per decenni attori grandi come Denzel Washington ci hanno provato senza trovare finanziamenti.

Poi molti di questi vengono comprati dagli studios, Nomadland ad esempio è distribuito da Disney, Una donna promettente dalla Universal, Judas And The Black Messiah dalla Warner, perché il business fiuta l’Oscar e i tempi che cambiano, ma tutto nasce a basso costo. E che questi film da che una volta erano marginali siano diventati invece centrali è uno dei frutti di come sia cambiato il consumo (meno in sala, più in tv) e la concorrenza (davvero pensavate che lo spostamento in massa del pubblico sulle serie tv non causasse un cambio nel cinema??) e molto altro. Solo ultimi arrivano i cambiamenti nella maniera in cui consideriamo minoranze e sesso femminile, anche se poi prendono il riflettore (giustamente).