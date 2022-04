agnello-a-scottadito-di-pasquetta,-meglio-della-cottura-alla-brace:-come-non-sbagliare-e-avere-una-carne-succosa

Le costolette di agnello alla scottadito sono una ricetta semplice, ma molto saporita, che mette in risalto in modo particolare la delicatezza e la morbidezza delle costolette di agnello; una ricetta tipicamente pasquale, ma può essere gustata in tutto il periodo che va da marzo a giugno, quello in cui la carne di agnello è particolarmente buona e saporita.

Succulente e gustose, si prestano ad essere cucinate in tantissimi modi, come le nostre Costolette di agnello scottadito alla griglia, un tipo di cottura semplice e sana; oltre ad essere un classico della grigliata di Pasquetta, costituiscono uno degli elementi immancabili della tipica “grigliata mista all’italiana“.

Tenere e gustose, il segreto è nella marinatura, semplice e saporita, che fa la differenza; ideali per una cena light, accompagnate da un abbondante contorno di verdure in padella o da una fresca insalata mista. Ecco i passaggi per realizzarle: una ricetta semplicissima, che però richiede una cottura perfetta!

Costolette di agnello scottadito

Ingredienti

8 costolette di agnello

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 spicchi di aglio

un rametto di rosmarino

2 foglie di salvia

sale e pepe nero macinato al momento

Preparazione

Lasciate fuori la carne dal frigorifero per almeno mezz’ora prima della cottura;

tamponate le costolette con carta da cucina, per eliminare l’acqua che impedisce una buona cottura;

fate dei taglietti sulla carne con un coltello e mettetele in un vassoio.

Preparate una marinata con olio, aglio, salvia e rosmarino versatela sulle costolette;

lasciate marinare ed insaporire per 10 minuti, rigirando e massaggiando la carne con le mani di tanto in tanto.

Scaldate la piastra in ghisa sulla fiamma alta, mentre si sta scaldando versate un filo d’olio, cospargetelo ed asciugatelo con della carta da cucina.

Quando la piastra sarà ben calda comincerà ad emettere un lieve fumo: ora mettete le costolette sulla piastra, cuocendone poche alla volta;

lasciatele cuocere per 2 minuti, senza toccarle, mantenendo la fiamma piuttosto vivace;

Non deve uscire acqua dalla carne (temperatura di cottura troppo bassa), né fare troppo fumo (temperatura di cottura troppo alta).

Sollevate la costoletta per verificare lo stato di cottura: dovrà essere ben dorata con i classici segni di bruciatura della griglia, altrimenti proseguite la cottura ancora per un minuto, ma non troppo altrimenti diventerebbe molto dura!.

Girate le costolette senza pungerle, per evitare la fuoriuscita dei succhi interni, perdendo morbidezza.

Lasciar cuocere le costolette sul secondo lato, così come il primo.

Ultimata la cottura mettere le costolette in una teglia e coprite con carta stagnola,

lasciandole riposare un minuto, per permettere ai succhi, che sono concentrati al centro della costoletta, di ridistribuirsi rendendo la carne uniformemente morbida.

Regolate di sale, cospargete una macinata di pepe e servite: sentirete che bontà!

Variante

Per aggiungere un tocco esotico, e preparare delle fantastiche costolette profumate alle spezie orientali, aggiungete alla marinata:

un cucchiaio di succo di lime

un cucchiaino di coriandolo e di cumino in polvere

mezzo cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

un cucchiaino di senape.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Agnello a scottadito di Pasquetta, meglio della cottura alla brace: come non sbagliare e avere una carne succosa proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.