L’agnello pasqualino o alla pasqualina, o agnello alla napoletana, è un secondo piatto della tradizione napoletana, che si prepara e si gusta nel giorno di Pasqua. La ricetta prevede, oltre al agnello pochi altri ingredienti, piselli, uova e formaggio. L’importante è cuocere la carne d’agnello molto delicatamente, in modo che sia morbida.

Agnello pasqualino

Ingredienti:

500 gr di agnello

250 gr di piselli

50 gr di pecorino grattugiato

½ lt di brodo vegetale

Olio evo

½ cipolla

Prezzemolo

Vino bianco

2 uova

Sale

pepe

Procedimento:

Per preparare l’agnello alla napoletana, iniziate a mettere la carne d’agnello in acqua, aceto e sale grosso, per almeno un’ora.

Trascorso questo tempo, sciacquarlo e metterlo a colare per eliminare l’acqua un eccesso.

In una capiente pentola mettete l’olio evo, la cipolla affettata, e fatela rosolare leggermente.

Aggiungete la carne d’agnello, e fatela rosolare per qualche minuto, sfumate con il vino bianco.

Appena l’alcol sarà evaporato, unite il brodo vegetale, e fate cuocere a fiamma bassa per circa trenta minuti, con la pentola semi coperta.

Trascorso questo tempo unite i piselli e continuate la cottura per altri dieci minuti, regolate di sale.

Prima di servire, preparate un battuto di uova, sale, pepe, pecorino e prezzemolo.

unitelo alla carne, amalgamate il tutto fino ad ottenere un effetto stracciatella.

Impiattate l’Agnello pasqualino e servite subito.

L’articolo Agnello Pasqualino o alla napoletana: tenerissimo. La ricetta della nonna per non far seccare la carne proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.