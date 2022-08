Agosto di preparativi per Sofia Taglioni: “vi svelo alcune novità”

L’abbiamo vista ne “Il Paradiso delle signore” 4 nel ruolo di capo commessa e ancor prima quattro anni fa ne “La Strada di casa 2” con il personaggio di Mirella. L’ultima serie tv che ha girato è “Cuori”, una fiction Rai ambientata negli anni 60 che tratta del trapianto del primo cuore artificiale.



Ben trovata. Come stai trascorrendo le vacanze – pause estive (se ce ne sono)?

Molto bene, quest’anno mi sono concessa un po’ di tempo in più, e sono venuta in Puglia, a rifugiarmi in un piccolo borgo dove ho casa.

Il 3 settembre sappiamo che approderai a Venezia per presentare il 4 settembre dei momenti culturali fra libri e cinema targati “Fabrique du Cinema”. Ce ne parli? Ci saranno delle scrittrici da introdurre e dei registi da presentare; non vedo l’ora di cimentarmi in quella che immagino sin da ora sarà una bellissima avventura professionale. In ambito Cinema, spot o comunque set c’è qualcosa che vuoi raccontare o novità recenti che ti è permesso iniziare a spoilerare? È stato l’anno degli spot, ne ho girati almeno una decina, due cortometraggi con giovani registi della Scuola internazionale di Cinema di Roma “ La donna dell’appartamento” e “Molari”, ed ora stiamo a vedere che succede.