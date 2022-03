agri-plus:-il-sollevatore-telescopico-che-conquista-la-puglia

La Puglia è la regione più industrializzata dell’Italia meridionale. Nel corso degli anni è stata in grado di coniugare perfettamente tradizione, storia e produzione con innovazione e tecnologia.

Il settore dell’agricoltura riveste da sempre un ruolo predominante nel contesto economico pugliese. Uno dei valori aggiunti di questa terra, infatti, è proprio la grande varietà di coltivazioni esistenti, grazie alle quali la regione può prosperare anche in altri settori, ad esempio quello industriale, gastronomico o dei servizi.

Olio di oliva, uve da tavola e vini pregiati sono solo alcuni dei prodotti più conosciuti e universalmente apprezzati. A questi si aggiungono grano duro, pomodori, ortaggi, mandorle, e da qualche anno anche colture di Kiwi, Pesche e altri tipi di frutti.

Grazie alla biodiversità agricola, la Puglia è stata in grado di sfruttare le capacità produttive e la varietà delle coltivazioni per ricavarne beni, risorse e servizi.

Un’azienda che si colloca perfettamente in questo scenario è la SEM snc, che opera nel settore ortofrutticolo commercializzando frutta e verdure all’ingrosso.

Sem snc: una risorsa importante per il territorio pugliese

La SEM SNC si trova a Canosa di Puglia (BT), si occupa di produzione e distribuzione di prodotti agricoli. Ha diverse cantine e frantoi in cui vengono prodotti olio di oliva e pregiati vini locali.

Durante la stagione produttiva, che comprende i mesi che vanno da luglio a gennaio, l’azienda si trova in un periodo particolarmente frenetico.

Si comincia con la vendemmia: la raccolta dell’uva si estende da luglio ad ottobre e dipende da una serie di fattori quali le condizioni climatiche, il tipo di uva e il vino che si vuole produrre.

Giunti in novembre è la volta della spremitura: fino a gennaio, infatti, i campi sono ancora in piena attività, prima per la raccolta delle olive da tavola e dopo per quelle da olio.

Nel corso di questa stagione, operatori e macchinari impiegati per la raccolta dei frutti e per la movimentazione della merce lavorano in grande sinergia.

I prodotti arrivano nei centri di lavorazione in grande quantità e devono essere stoccati e lavorati molto rapidamente per rispettare e garantire gli standard qualitativi del prodotto finito ma anche per non danneggiare la materia prima.

In un contesto così frenetico è fondamentale dotarsi di macchinari che presentano le caratteristiche migliori in termini di versatilità, efficienza e affidabilità.

Le attività che svolge un sollevatore telescopico agricolo

Per la movimentazione dei prodotti da vino e olio all’interno dei loro centri, la SEM snc era alla ricerca di una macchina che rispondesse a determinati requisiti:

Grande capacità di carico, potenza e velocità ;

; Multi impiego : sia per il carico che per lo scarico dagli automezzi;

: sia per il che per lo dagli automezzi; Polivalenza : un’unica macchina per svolgere diversi lavori;

: un’unica macchina per svolgere diversi lavori; Maggiore elevazione per lo stoccaggio delle materie prime nei silos, nei magazzini delle cantine e nei frantoi dell’azienda.

Queste sono state le principali ragioni per cui la SEM snc ha scelto l’elevatore telescopico Agri Plus 40.9 VS EVO2. Questa macchina, tra tutti i modelli di sollevatori telescopici agricoli DIECI, è quella che presenta il miglior rapporto tra velocità e potenza, consentendo di avere un’eccellente manovrabilità ed una precisione millimetrica nei piccoli spostamenti.

Terminata la stagione del raccolto, il sollevatore telescopico viene impiegato in un altro compito. Agri Plus si occupa di raccogliere, immagazzinare, smistare e caricare gli scarti di lavorazione delle uve e delle olive che servono per la creazione di sottoprodotti.

Dalle olive si ricava la sansa dalla quale si ottiene la “sansa esausta” e il “nocciolino di sansa” utilizzati come biocombustibili o per la produzione di plastiche biodegradabili.

Dall’uva, invece, si ricavano le vinacce, commercializzate per la produzione di alcolici, ma impiegate anche come biocombustibili e polimeri biodegradabili.

