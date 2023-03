Agricultora colhe batata-doce gigante no Paraná: ‘Fiquei impressionada com o tamanho, era enorme’; VÍDEO

Descoberta chamou atenção de Vandete Elias dos Santos Conationi, de Umuarama. Especialista explicou que peso médio da hortaliça é de 300 a 350 gramas. Agricultora colhe batata-doce gigante de 6 quilos no Paraná

Uma batata-doce gigante chamou a atenção da agricultora Vandete Elias dos Santos Conationi, de Umuarama, no noroeste do Paraná. O tubérculo de seis quilos nasceu em uma horta comunitária tocada pela família dela.

O marido, Antônio Conationi, filmou a emoção do momento em que a agricultora segura a hortaliça nas mãos logo após a colheita. Assista acima.

De acordo com Vandete, o marido precisou ajudá-la a retirar o tubérculo da terra com auxílio de duas enxadas.

“Depois da enxada, usamos a mão para cavar. Quanto mais a gente cavava mais a parte da batata aparecia. Fiquei impressionada com o tamanho, era enorme!”, disse.

Agricultora colhe batata-doce gigante em Umuarama

A agricultora afirma que plantou a batata-doce há 7 meses, sem usar nenhum produto ou adubo na terra. A raiz alcançou 39 centímetros de comprimento.

Nascida e criada na roça, Vandete conta nunca antes ter visto uma batata ou outro alimento tão grande. Além da raiz de 6 quilos, a agricultora tirou da terra outra batata-doce de 4 quilos, perto do local onde foi encontrada a primeira.

Agora, ela pretende usar a hortaliça em uma receita caseira que aprendeu com o pai.

“Vamos abrir ela em cima e rechear com carne seca, o famoso Jabá, e depois colocar para assar”, explicou.

A agricultora contou que algumas pessoas quiseram comprar a famosa batata-doce gigante, mas ela recusou a venda.

Mais tempo na terra

De acordo com o professor André Ricardo Zeist, especialista em produção de hortaliças, o nascimento de raízes gigantes, como batata e mandioca, é algo relativamente comum.

André explica que o tempo da planta no campo pode ajudar a garantir um crescimento robusto.

“São encontradas geralmente em áreas onde têm poucas poucas plantas, onde há competição de nutrientes na terra. Quanto mais tempo no campo, ela vai reproduzir raízes maiores”, explicou.

Especialista explica como a batata doce se desenvolve no solo

O especialista disse que o grande tamanho pode levar a pequenas mutações na composição nutricional da hortaliça. Ele afirma também que, em média, a raiz pesa de 300 a 350 gramas e leva entre 140 a 150 dias até poder ser colhida.

Horta comunitária

A horta comunitária de São Cristóvão de Umuarama é feita em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a prefeitura da cidade.

O objetivo é dar oportunidade para famílias cultivarem hortas e oferecer consultoria para produção de hortaliças.

