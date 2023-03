Agricultores de Presidente Prudente e região têm até sexta-feira para se inscrever no Programa Alimenta Brasil

Cidade foi contemplada com R$ 2,4 milhões do Ministério da Cidadania para aquisição de produtos hortifrutigranjeiros dos agricultores familiares do Oeste Paulista. Agricultores de Presidente Prudente (SP) e região têm até sexta-feira para se inscrever no Programa Alimenta Brasil

Agricultores familiares de Presidente Prudente (SP) e região integrantes do Programa Alimenta Brasil têm até sexta-feira (3) para entregarem os documentos necessários, assinarem o Termo de Compromisso, bem como apresentarem os produtos hortifrutigranjeiros que serão entregues.

Para participar do programa e se tornar elegível, serão exigidos o Extrato da DAP/CAF, documento comprobatório da Agricultura Familiar emitida pelo Estado, além de cópias do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Registro Geral (RG) e Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), caso seja beneficiário.

A Secretaria Municipal de Agricultura (Seagri) , responsável pelo cadastramento e seleção dos produtores, alerta os 80 agricultores sobre o prazo final de inscrição para o programa.

Para informar sobre o início dos prazos de cadastramento dos produtores rurais, a Seagri realizou um encontro no início de fevereiro. A reunião foi feita em conjunto com a Secretaria de Assistência Social (SAS) de Presidente Prudente e contou com a participação dos produtores do município e região, além do apoio dos técnicos da Coordenação de Assistência Técnica Integral (CATI) e do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp).

A prefeitura de Presidente Prudente informou ainda que, para a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros dos agricultores familiares do município e região, a cidade foi contemplada com R$ 2,4 milhões do Ministério da Cidadania.

