agricultores-familiares-podem-se-inscrever-para-fornecer-produtos-da-merenda-escolar-em-palmas

Agricultores e empreendedores familiares rurais podem apresentar projetos e fornecer produtos da merenda escolar em Palmas. A Secretaria de Estadual de Educação (Seduc) abriu uma chamada pública para compra destes itens. Os interessados têm até o dia 23 deste mês para apresentar um projeto na Diretoria Regional de Educação (DRE) ou na sede do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), ambos em Palmas.

Os selecionados vão atender a demanda das unidades escolares de Palmas e região no período de 1º de março de 2023 a 29 de fevereiro de 2024. O processo atende a uma exigência do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de que 30% da verba destinada para escolas estaduais e municipais tem que ser usada na compra de produtos da agricultura familiar.

O chamamento foi publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (13), na página 12. Os selecionados serão revelados nos dias 27 e 28 de fevereiro das 8h30 às 14h30, no auditório da DRE de Palmas.

