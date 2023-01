Agrishow 2023: ingressos do 1º lote para feira em Ribeirão Preto começam a ser vendidos

Entradas têm valores promocionais até o dia 26 de fevereiro e pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou boleto bancário. Edição deste ano ocorre entre 1º e 5 de maio. Agrishow 2022, em Ribeirão Preto (SP)

Rodolfo Tiengo/g1

A Agrishow iniciou nesta segunda-feira (23) a venda do primeiro lote de ingressos para a 28ª edição da feira de agronegócios em Ribeirão Preto (SP).

A comercialização é feita pelo site oficial da Agrishow e os valores promocionais são de R$ 55 para a inteira e R$ 28 para meia-entrada até o dia 26 de fevereiro.

Depois, os preços sobem para R$ 60 e R$ 30 e, na bilheteria durante o evento, os ingressos custarão R$ 70 e R$ 35.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou boleto bancário caso a compra seja feita de forma antecipada. O visitante que optar pela aquisição na bilheteria pode pagar por dinheiro e cartão de débito.

A Agrishow está marcada para começar no dia 1º de maio e vai até o dia 5. Os visitantes podem entrar a partir das 9h, uma hora mais tarde que em outras edições, e a saída ocorre às 18h.

Em 2022, a feira recebeu 193 mil pessoas e movimentou R$ 11,243 bilhões em negócios.

