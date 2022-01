agro,-tbr-e-otr,-le-3-nuove-sezioni-speciali-di-pneusnews.it

Pneumatici agro, truck & bus e off the road. Queste tre categorie di prodotti professionali sono ciascuna un mondo a sé, con caratteristiche tecniche, campi di applicazione e professionisti particolari e ben definiti, ma soprattutto distanti dal mondo delle gomme consumer. Per questo motivo, abbiamo deciso di dedicare degli spazi speciali all’interno del sito di PneusNews.it, che raccolgono tutte le notizie relative a ciascun segmento, consentendo a chi si occupa di questi settori di trovare tutte e solo le notizie di suo interesse.

Vi presentiamo dunque tre nuove sezioni speciali dedicate ai pneumatici agricoltura, veicoli commerciali e OTR, raggiungibili cliccando i pulsanti colorati in homepage. Contraddistinte ciascuna da un colore (agro verde, truck rosso e OTR giallo), sia dei pulsanti in home che del layout di ogni singola sezione, queste pagine rappresentano dei veri e propri siti B2B per specifici lettori. La struttura di ogni sezione è in effetti identica a quella della home di PneusNews.it, solo che tratta di un singolo, specifico argomento ed è dedicata ad un lettore particolare. Si, perché con questo nuovo progetto non ci rivolgiamo solo a gommisti, officine e professionisti del settore pneumatici e ruote, ma vogliamo raggiungere anche agricoltori, terzisti, consorzi agrari, trasportatori, fleet manager, operatori delle cava, del settore logistico e via dicendo.

I lettori di PneusNews.it stanno infatti cambiando, anno dopo anno, e alcuni di essi sono sempre più specializzati. Il gommista rimane il lettore principale del nostro sito, ma riteniamo che sia importante offrire l’esperienza focalizzata sui pneumatici anche ad altri utenti professionali, che ricevono già moltissime informazioni e riviste, tutte però dedicate ai mezzi e alla professione in termini generali. Su PneusNews.it questi professionisti potranno leggere le notizie sui pneumatici e sulle ruote di loro interesse raccolte tutte insieme, senza doverle scovare inserite tra i numerosissimi articoli dedicati al mondo auto e moto.

Non solo, anche i nostri clienti dei settori professionali potranno in questo modo raggiungere i loro clienti finali, pubblicando le loro campagne pubblicitarie e le loro inserzioni nelle sezioni specifiche e nelle newsletter dedicate ciascuna a una specifica fascia di lettori: agro, TBR e OTR. Per informazioni visitare la pagina Pubblicità o scrivere a pubblicita@pneusnews.it

Ieri abbiamo lanciato la prima newsletter dedicata al mondo agro e nelle prossime settimane arriveranno quelle Truck e OTR. Attenzione: chi è iscritto e già riceve la newsletter di PneusNews.it NON riceverà automaticamente le newsletter PROfessional, perché non possiamo sapere se sia interessato a una, più di una o nessuna di queste. A tutti i lettori manderemo solo la prima edizione, come abbiamo fatto ieri per l’agricoltura, ma se si desidera continuare a ricevere una o più newsletter PRO, bisognerà compilare l’iscrizione in QUESTA PAGINA oppure mandare una mail a newsletter@pneusnews.it segnalando l’argomento a cui si è interessati.

Visita le tre sezioni:

E’ possibile ricevere le notizie PRO sul proprio smartphone via Whatsapp mandando al numero +39 366 1852179, un messaggio con l’argomento o gli argomenti che interessano: NEWS AGRO – NEWS TRUCK – NEWS OTR.

Le notizie sono disponibili anche nei canali Telegram, cercando Agro by PneusNews – Truck by PneusNews – OTR by PneusNews.

Segui le testate PRO anche su Facebook: Agro by Pneusnews – Truck by Pneusnews – OTR by Pneusnews

