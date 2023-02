Agronegócio é responsável 34,5% das exportações do RN em 2022

Produtos liderados pelos melões, melancias e peixes só ficaram atrás do petróleo bruto, na pauta de exportação estadual. Produtos do agronegócio foram responsáveis por um terço das exportações potiguares em 2022.

Com venda a de melões, melancias e pescados para outros países, o agronegócio foi responsável mais de um terço das exportações do Rio Grande do Norte em 2022.

Dos US$ 736,8 milhões enviados ao exterior no ano passado, US$ 254,1 milhões (34,5%) foram oriundos do campo, segundo levantamento divulgado pelo governo do estado.

Os produtos agrícolas só ficaram atrás do petróleo bruto, que é o líder absoluto da pauta, com mais de US$ 330 milhões exportados em 2022, equivalentes a 44,7% da pauta total.

Entre os itens que mais se destacam na chamada “Pauta de Exportações do Agronegócio”, a venda de melão alcançou US$ 97,6 milhões exportados (13,2% do total). Já a melancia, movimentou US$ 44 milhões (5,97%), seguida dos peixes em geral, com US$ 26,2 milhões (3,56%).

Nas exportações de frutas e pescados, o estado ocupou o segundo lugar da região Nordeste em exportações efetivadas no ano passado, atrás apenas do Ceará (que emplacou US$ 181,3 milhões). O Rio Grande do Note ficou à frente de estados como Bahia e Pernambuco.

Os principais produtos do agronegócio potiguar vêm crescendo seus volumes exportados ao longo dos anos. A melancia, por exemplo, cresceu em 4 anos 193%, é o caso também dos peixes, que tiveram um incremento de 116,5%. Mas o maior aumento individual se deu na lagosta, item do qual o RN teve um crescimento de 948%.

“O peso destes itens em nossa pauta dá uma dimensão exata do potencial de geração de ocupação e renda que a atividade tem no nosso estado, além de injetar mais de R$ 1 bilhão na economia do Estado”, afirmou o titular da Secretaria Estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape RN), Guilherme Saldanha.

