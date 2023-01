Agrotins 2023 será realizada entre os dias 16 e 20 maio e tema abordará legalidade ambiental no agronegócio

Feira vai trabalhar novas formas de negócios para pequenos, médio e grandes produtores. Governo autorizou o evento nesta segunda-feira (23). A edição passada da feira teve com tema ‘Integrar: Intensificar e Preservar’

A 23ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023) já tem data marcada: vai ocorrer entre os dias 16 e 20 de maio, no Centro Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, em Palmas. O tema deste ano também foi escolhido e tratará do Compliance no Agro.

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) autorizou a realização do evento na tarde de segunda-feira (23). A Agrotins é considerada a maior feira tecnológica voltada para o agronegócio do norte do país. O governador explicou os motivos pelo qual foi escolhido o tema. Para ele, “o agro é o alicerce da economia do estado, e que este modelo de negócio combina o alinhamento dos valores da gestão”.

O governador ainda disse que a ideia também poderá ajudar a exportação do estado. “Agora que alcançamos o status de zona livre de aftosa sem vacinação, com isso, garantimos a manutenção dos mercados que temos, afinal estamos habilitados a vender para mais de 100 países e estamos trabalhando para vender a nossa carne para o mercado europeu”, comentou.

Segundo Jaime Café, secretário de Agricultura, esse tipo de organização econômica no agronegócio, o compliance, é usado tanto pelo mercado quanto pelos serviços regulatórios, fazendo com que o produtor atue dentro das obrigações legais, ambientais, trabalhistas e sanitárias. O secretário ainda disse que a agricultura familiar também tem sua parte neste mercado.

“Vamos nos comunicar com todos os produtores. Desde os pequenos, que querem comercializar os produtos para a merenda escolar, ao grande produtor que precisa de um certificado para exportação”, disse o secretário.

Segundo o governo, compliance é uma organização empresarial que usa de vários mecanismos e procedimentos como normas legais, regulamentares e políticas. Servindo para detectar e se preciso impedir qualquer tipo de desvio de conduta irregular e danoso. Esse tipo de modelo de negócio é usado não só pelos órgãos reguladores, mas também pelas empresas.

Última edição

A edição da Agrotins de 2022 ofertou aos participantes cursos, oficinas, show nacional e ainda movimentou mais de R$ 2,5 bilhões em negócios. O tema do evento foi tema Integrar: Intensificar e Preservar, e contou com novidades para o desenvolvimento da produção para a agricultura sustentável.

