AGU pede condenação de três pessoas da região de Piracicaba por participação em atos golpistas

Entre eles está um vereador de São Pedro e uma funcionária pública. Atos golpistas

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu nesta segunda-feira (13) que a Justiça Federal em Brasília condene três pessoas da região de Piracicaba (SP) a ressarcirem os cofres públicos pelos atos de vandalismo que depredaram as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Ao todo, são 54 pessoas citadas na ação, além de uma associação, um sindicato e três empresas. A AGU pede que os citados paguem R$ 20,7 milhões. O valor do prejuízo foi calculado a partir de dados apresentados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, alvos dos bolsonaristas radicais.

As três pessoas da região de Piracicaba citadas na ação já tinham tido os bens bloqueados por suspeita de financiamento do transporte para os atos. São elas:

Carlos Eduardo Oliveira, de São Pedro (SP)

Michely Paiva Alves, de Limeira (SP)

Monica Regina Antoniazi, de Piracicaba (SP)

De acordo com documentos enviados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) à Justiça, que o g1 e a EPTV tiveram acesso, os três pagaram a contratação de ônibus para transporte de manifestantes até a cidade de Brasília.

Moradores da região participam de atos golpistas no DF e transmitem nas redes sociais

Esse é o primeiro pedido de condenação definitiva após investigação dos atos golpistas. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na Justiça.

Na ação, a AGU afirma que houve uma articulação prévia para convocação de atos não pacíficos e de tomada de poder.

Segundo a AGU, “num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido”.

Os citados

Carlos Eduardo Oliveira é atualmente vereador na Câmara de São Pedro pelo Partido Liberal (PL), conhecido como Du Sorocaba. Segundo os autos do processo da AGU, ele pagou o ônibus que saiu de São Pedro para Brasília com 46 passageiros.

Ele aparece em imagens divulgadas nas redes sociais participando do ato em Brasília. Ele fez uma transmissão ao vivo de cerca de 20 minutos em que aparece andando do lado de fora da Esplanada.

Monica Regina Antoniazi, moradora de Piracicaba, é servidora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Rio das Pedras. Segundo a investigação, ela bancou o ônibus que saiu de Piracicaba para Brasília com 56 passageiros.

Já a empresária Michely Paiva Alves, de Limeira, é suspeita de ter financiado o ônibus que saiu da cidade para Brasília com 30 passageiros. Ela está entre os presos no DF.

O g1 entrou em contato com os três citados da região. Monica Regina Antoniazi respondeu que não vai comentar o assunto. Os outros dois não retornaram o contato ou a reportagem não conseguiu localizar uma forma de contato.

Já o Saae de Rio das Pedras, onde Monica é servidora, informou que há um processo administrativo em relação ao caso, mas que aguarda a conclusão em Brasília. Caso ela seja considerada culpada, o órgão vai exonerá-la. Se não, vai arquivar o processo.

A reportagem também tentou contato a Câmara de São Pedro, onde Carlos Eduardo é vereador, mas até a última atualização desta reportagem não houve posicionamento.

