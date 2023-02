AGU pede que moradores da região de Ribeirão Preto, SP, sejam condenados por financiamento de atos golpistas

Lista reúne dois moradores de Ribeirão Preto e uma moradora de Monte Azul Paulista. Pedido é para que três empresas, uma associação e outras 51 pessoas ressarçam R$ 20 milhões. Três moradores da região de Ribeirão Preto, SP, são acusados de financiar atos golpistas

A Advocacia Geral da União (AGU) pediu, nesta segunda-feira (13), que a Justiça Federal do Distrito Federal (DF) condene 54 pessoas, uma associação, um sindicato e três empresas a ressarcirem em R$ 20,7 milhões aos cofres públicos pelos atos golpistas nas sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF), em 8 de janeiro.

Entre eles estão Genival José da Silva e Márcia Regina Rodrigues, de Ribeirão Preto (SP), e Selma Borges Pereira Fioreze, de Monte Azul Paulista (SP).

Segundo a AGU, eles financiaram ou patrocinaram a contratação de ônibus para o transporte de terroristas até Brasília. Em 12 de janeiro, os moradores de Ribeirão já haviam sido apontados pelo órgão como financiadores desses atos.

Ao g1, a defesa de Genival disse que ele não foi intimado e, portanto, não vai se posicionar no momento. Os advogados de Márcia e de Selma não foram localizados.

Genival José da Silva, Selma Borges Pereira Fioreze (centro) e Márcia Regina Rodrigues (1ª à dir.)

Reprodução/Rede social

Candidato a vereador

Genival Silva tem 69 anos de idade, é divorciado e nasceu em Verdejante (PE). O publicitário tentou, por duas vezes, uma cadeira na Câmara de Ribeirão Preto, mas não se elegeu.

Na primeira oportunidade, em 2012, entrou na disputa pelo antigo Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), hoje Avante. Na ocasião, conseguiu 1.065 votos (0,3% dos votos válidos), conforme a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

Já na segunda tentativa, em 2016, disputou a eleição pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e ficou com 230 votos (0,09%), ainda de acordo com a fundação.

Também candidata

Selma Fioreze tem 57 anos, é professora e nasceu em Monte Azul Paulista. Em 2016, Selma chegou a se candidatar para a Câmara Municipal, mas teve a candidatura indeferida. À época, estava filiada ao extinto Partido Humanista da Solidariedade (PHS), hoje Podemos.

3ª acusada

Márcia Rodrigues tem 48 anos e é solteira. À reportagem, a família disse, no mês passado, que ela estava desempregada e não era vista havia uma semana.

Lista da AGU

O valor do prejuízo foi calculado a partir de dados apresentados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, alvos dos bolsonaristas radicais.

Esse é o primeiro pedido de condenação definitiva após investigação dos atos golpistas. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na Justiça. Na ação, a AGU afirma que houve uma articulação prévia para convocação de atos não pacíficos e de tomada de poder.

“[..] Num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido”, diz trecho do documento.

Bolsonaristas em atos terroristas em Brasília, DF

Marcelo Camargo/Agência Brasil

