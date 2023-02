agu-pede-que-moradores-de-rio-claro-e-leme-sejam-condenados-a-pagar-por-danos-de-atos-golpistas

Além deles, pedido é para que outras 52 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato paguem R$ 20,7 milhões. Todos são acusados de financiar transporte para Brasília, em janeiro. Zilda Aparecida Dias é servidora comissionada da Prefeitura de Rio Claro e está em lista de financiadores de invasão terrorista em Brasília

A Advocacia Geral da União (AGU) pediu, nesta segunda-feira (13), que a Justiça Federal em Brasília (DF) condene 54 pessoas, uma associação, um sindicato e três empresas a ressarcirem em R$ 20,7 milhões aos cofres públicos pelo atos de vandalismo que depredaram as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Entre eles estão moradores de Rio Claro e Leme (SP). (veja abaixo quem são). Segundo o órgão, eles foram os financiadores/patrocinadores da contratação de ônibus para o transporte de manifestantes até a cidade de Brasília.

Os acusados da região são:

Marco Antônio de Souza – morador de Leme ;

Zilda Aparecida Dias – ex-servidora comissionada da Prefeitura de Rio Claro e moradora da cidade.

O g1 não conseguiu contato com a defesa deles.

Destruição causada por criminosos após invasão do STF

Os dois já eram investigados pela AGU desde o dia 12 de janeiro, quando a primeira lista de possíveis financiadores da invasão terrorista foi divulgada pelo órgão.

O valor do prejuízo foi calculado a partir de dados apresentados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, alvos dos bolsonaristas radicais.

Esse é o primeiro pedido de condenação definitiva após investigação dos atos golpistas. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na Justiça.

Servidora de Rio Claro e morador de Leme aparecem em lista de financiadores de atos golpistas

AGU faz 1º pedido de condenação definitiva por participação em atos golpistas de 8 de janeiro

Crimes

Policiais sobem a rampa do Palácio do Planalto vistos através de uma janela quebrada por vândalos durante invasão em Brasília

De acordo com a AGU, as provas mostram que os acusados financiaram/patrocinaram a contratação de ônibus para transporte de golpistas até a cidade de Brasília.

“A partir desse transporte e aglomeração de manifestantes é que se desenrolou toda a cadeia fática que culminou com a invasão e depredação dos prédios públicos federais mencionados”, diz o trecho.

Ou seja, os acusados, de livre e consciente vontade financiaram e participaram dos atos que resultaram em danos materiais ao patrimônio público federal. Diante disso, a AGU acreditou que eles assumiram os riscos pela prática dos atos e pelos danos, cometendo atos ilícitos nos seguintes termos do Código Penal:

Artigo 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito

Artigo 187: Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes

Portanto, eles devem responder pelos danos causados de acordo com o artigo 927 e 942, em regime de solidariedade:

Artigo 927: Aquele que, por ato ilícito ( Arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo;

Artigo 942: Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Ação

Ação terrorista de domingo (08), em Brasília

Na ação, a AGU afirmou que houve uma articulação prévia para convocação de atos não pacíficos e de tomada de poder.

“Num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido”, diz um dos trechos do documento.

O órgão também destacou que os citados possuíam consciência de que o movimento em organização poderia ocasionar o tumulto que causou, uma vez que os anúncios de convocação já faziam “referência expressa a desígnios de atos não pacíficos (ou de duvidosa pacificidade) e de tomada de poder, fato que demonstra uma articulação prévia ao movimento com finalidade não ordeira, sendo o financiamento do transporte um vetor primordial para que ele ganhasse corpo e se materializasse nos termos ocorridos”.

Moradores da região presos

Os moradores de Leme (SP) Edson Carlos Campanha (à esq.) e Moisés dos Anjos e o adestrador de cães de São Carlos (SP) José Eder Lisboa (à dir.)

Durante a invasão terrorista no dia 8 de janeiro, Moisés dos Anjos e Edson Carlos Campanha, de Leme, e José Éder Lisboa, de São Carlos, foram presos em flagrante. Dias depois, o Ministro Alexandre de Moraes converteu as prisões em preventivas.

Ataques em Brasília: Moraes mantém moradores de Leme e São Carlos presos após atos golpistas

Os processos correm em segredo de justiça e o g1 não teve acesso às decisões.

Invasão em Brasília

Sedes dos três poderes foram atacadas por manifestantes bolsonaristas em Brasília.

O ataque às sedes dos Três Poderes e à democracia é sem precedentes na história do Brasil. Os terroristas quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas.

O prejuízo ao patrimônio público está calculado em, ao menosm R$ 3 milhões apenas na Câmara dos Deputados, que junto com o Senado Federal compõe o Congresso Nacional.

Após os ataques, o g1 identificou algumas dos golpistas que apareciam em imagens viralizadas nos ataques. Na maior parte dos casos, as pessoas envolvidas nos atos terroristas gravaram a ação e publicaram em suas próprias redes sociais

