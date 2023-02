Água da chuva causa alagamentos na parte interna da Santa Casa de Suzano

De acordo com vídeos que estão circulando nas redes sociais, o setor de ortopedia da Santa Casa ficou cheio de água durante a chuva. Prefeitura de Suzano disse que o caso foi atípico e que o problema foi ocasionado no trecho que interliga a estrutura provisória do pronto-socorro infantil e o setor de ortopedia. Água da chuva causa alagamentos na Santa Casa de Suzano

Pacientes que estavam na noite de segunda-feira (30) na Santa Casa de Suzano registram imagens da situação da unidade de saúde. Após chuvas fortes, o local ficou alagado.

De acordo com vídeos que estão circulando nas redes sociais, o setor de ortopedia da Santa Casa ficou cheio de água durante a chuva. O teto não aguentou e muita água também invadiu o local pelas portas do hospital.

Imagens do pronto-socorro mostram que todas as salas foram atingidas, inclusive consultórios e áreas de internação que estavam com pacientes. Os funcionários tentaram tirar a água com rodos.

A Prefeitura de Suzano disse que o caso foi atípico, nunca antes tendo acontecido e que na segunda a cidade registrou o acúmulo de 56 milímetros de chuva em duas horas, o que ocasionou o problema no trecho que interliga a estrutura provisória do pronto-socorro infantil e o setor de ortopedia.

Também disse que a área de conexão de prédios atingida, que conta com o toldo, está no escopo das obras que estão acontecendo atualmente na Santa Casa e que, apesar dos transtornos causados pelo temporal, os atendimentos não foram interrompidos e toda a situação foi sanada rapidamente, logo após às fortes chuvas.

