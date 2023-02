Água de coco ajuda a combater ressaca; nutricionista dá dicas para o pós-Carnaval

Fruta é rica em fibras e minerais. Podcast “De onde vem o que eu como” explica as diferenças nutricionais entre a polpa e a água. Água de coco ajuda a combater a ressaca.

Unsplash / Datingscout

O que a bebida alcoólica tira, a água de coco ajuda a repor. 🥥

O podcast De onde vem o que eu como ouviu a nutricionista Daniela Cierro sobre o valor nutricional dessa fruta, rica em fibras e minerais. 🎧OUÇA acima e, na sequência, veja as dicas para melhorar a ressaca.

Empresário transforma coco em carvão, fertilizante, óleo e snacks

DE ONDE VEM: veja os vídeos da série

Ajuda por quê?

A nutricionista Daniela Cierro explica que a água de coco ajuda a repor os eletrólitos, que são componentes essenciais para regular e distribuir a água pelo corpo. As bebidas alcoólicas fazem o contrário: atuam para que o organismo perca essas substâncias.

“A água de coco ajuda a ter uma boa hidratação. Por isso, aumentar o consumo de água e incluir a água de coco auxiliam na melhora do quadro (de ressaca)”, detalha.

Ela completa que não há uma dose exata no consumo, mas diz que 500 ml da bebida seria uma boa sugestão para combater os sintomas da ressaca, como dor de cabeça e náuseas.

Além disso, a água de coco contém potássio, que ajuda a dar ritmo ao coração e a outros músculos.

OUÇA TAMBÉM:

Vittorio Ferla