Água invade casas em bairros de Araguaína após forte chuva; até local onde será o carnaval ficou inundado

Enxurrada invadiu casas nos setores Nova Araguaína, Monte Sinai e Setor Martins Jorge. Prefeitura disse que equipes da Defesa Civil e Secretaria da Assistência Social estão monitorando a cidade. Forte chuva causa alagamentos em setores de Araguaína neste sábado (18)

Uma forte chuva que caiu neste sábado (18) em Araguaína, no norte do estado, causou diversos transtornos aos moradores. Até a Via Lago, onde está montada a estrutura para o carnaval ficou inundada em alguns pontos.

A enxurrada invadiu casas nos setores Nova Araguaína e Monte Sinai durante a tarde. Em uma das casas do Setor Martins Jorge, um morador conseguiu registrar que a privada de um banheiro quase ficou debaixo d’água. A casa toda foi tomada pela água. Foi possível registrar ainda a força da água, que acabou entrando em algumas casas.

Enxurrada nas ruas de Araguaína neste sábado (18)

Sobre os alagamentos, a Prefeitura de Araguaína informou em nota que equipes da Defesa Civil e Secretaria da Assistência Social estão monitorando a cidade.

Na Via Lago, onde ocorrerá o carnaval, a gestão disse que servidores das pastas da Cultura e Infraestrutura já estão fazendo reparos necessários para a abertura oficial do evento, marcado para este domingo (19).

Banheiro de casa ficou tomado pela água

Mas sobre o problema de alagamentos, recorrente na cidade e motivo de reclamações, a prefeitura explicou que obras de infraestrutura, canalização de rios e drenagem do Projeto Águas de Araguaína estão em andamento para reduzir o problema.

Quem precisar de atendimento com relação alagamentos, a prefeitura orienta que solicite ajuda pelo número 199.

Situação em que ficou a Via lago neste sábado (18)

