Água límpida aparece durante construção de estação de esgoto na Grande Natal e local vira ‘ponto turístico’

Prefeitura de Parnamirim informou que obra foi paralisada até que a Caern conclua um laudo sobre o aumento do nível do lençol freático como forma de garantir a segurança hídrica da região. Tonalidade da água chama atenção na Grande Natal

Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

Uma água com uma tonalidade límpida e azul turquesa, que lembra algumas praias paradisíacas mundo afora, apareceu durante as obras de construção de uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE) no município de Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal.

Diante a da situação, a obra precisou ser suspensa para análise da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

Enquanto isso, a tonalidade rara da água tornou o canteiro de obras, que é visível para quem passa no trecho, uma espécie de ponto turístico no bairro Nova Esperança.

Moradores e motoristas têm parado para conferir o cenário inusitado, além de tirar fotos, registrando a água. Um dos moradores que estava no local na manhã desta quarta (25) disse que chegou a beber da água – o que não é recomendado pelas autoridades sanitárias.

Local virou ponto turístico para moradores e quem transita pela região em Parnamirim

Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras de Parnamirim, a obra, que fica na Rua João Paulo Segundo, foi suspensa temporariamente para que a Caern “conclua um laudo emergencial sobre um aumento do nível do lençol freático, identificado durante sua execução”.

A pasta disse que “tal medida se deve para garantir a proteção do meio ambiente e a segurança hídrica da região”.

Água límpida apareceu em obra na Grande Natal

Em nota, a Caern confirmou que a obra se trata de fato de uma Estação Elevatória de Esgotos “do sistema de esgotamento sanitário de Parnamirim”.

A Caern disse que a prefeitura de Parnamirim é a gestora do contrato e que ela atua com o apoio técnico, não podendo dar mais detalhes sobre a água encontrada no trecho.

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema) também foi procurado pela reportagem do g1 e da Inter TV Cabugi e disse que a obra é de responsabilidade do Município.

