‘Água subindo de um lado, mar do outro’: mogiana fala sobre estragos deixados pela chuva em São Sebastião

Fisioterapeuta estava na Barra do Sahy, no Litoral Norte, quando foi surpreendida pela chuva. Até esta terça-feira (21), 44 mortes haviam sido confirmadas. Moradora de Mogi das Cruzes fica ilhada no Litoral Norte de SP

A situação continua complicada no Litoral Norte de São Paulo, região castigada pelas chuvas no final de semana. Nesta terça-feira (21), uma moradora de Mogi das Cruzes continuava ilhada na Barra do Sahy, em São Sebastião.

Em um vídeo enviado para à TV Diário, a fisioterapeuta Patrícia Lemeu deu detalhes do drama que viveu nos últimos dias. “Foi uma experiência terrível que a gente passou por aqui. Água subindo de um lado, o mar do outro” (assista acima).

“Nada comparado com que aconteceu nas encostas. Muita gente perdeu tudo, muitas famílias, Foi terrível”.

Rastro de destruição causado pelas fortes chuvas em São Sebastião, SP, nesta segunda feira, 20.

BALTAZAR/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Patrícia relata que sofreu com os estragos da chuva, mas que os problemas ficaram apenas nos bens materiais. Ela destaca ainda que muitas pessoas precisam de ajuda e compara a situação ao que foi vivido no começo da pandemia.

“Agora é reconstruir e auxiliar quem precisa de ajuda. O clima aqui é algo, não é perto, mas, sei lá, a energia é similar à da pandemia. Foi horrível. A gente vê os barcos vindo com mantimentos, voltando com pessoas”, completa a fisioterapeuta.

O volume de chuva registrado de sexta-feira (17) a domingo (19) foi o maior da história. Até esta terça-feira (20), 44 mortes haviam sido confirmadas, mas 40 pessoas continuavam desaparecidas. Quase 2,5 mil moradores precisaram deixar suas casas.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

pappa2200