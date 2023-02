Em alguns casos, as raízes das plantas podem ter mais de um metro de comprimento, dificultando bastante a navegação. Aguapés transformam imagem do Rio Tietê no interior de SP

Os aguapés estão tomando conta do leito do Rio Tietê na região de Araçatuba (SP). Eles prestam um importante serviço ambiental de filtragem da água, mas, quando em excesso, podem causar problemas.

Um aguapé sozinho não representa muito perigo, mas, como a planta flutua, é levada pela correnteza e, quando vários aguapés se encontram, formam ilhas, como no meio do rio entre Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá (SP).

Em alguns casos, as raízes das plantas podem ter mais de um metro de comprimento. Então, embaixo da água, elas se entrelaçam, formando uma espécie de parede, que dificulta bastante a navegação.

São vários os motivos que explicam a quantidade anormal de aguapés: um deles é que, no período de chuvas, a enxurrada arrasta para dentro da água parte dos fertilizantes jogados no solo. Isso deixa o Tietê com excesso de nutrientes. E, como o aguapé é uma planta e gosta de adubo, a espécie cresce de maneira desenfreada.

Ufficio Stampa