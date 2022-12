aics-ambiente,-oggi-la-premiazione-del-concorso-fotografico-che-avvicina-i-ragazzi-al-mondo-animale

Si svolgerà oggi alle 17:00, presso l’aula consiliare del comune di Sant’Antioco, la premiazione del concorso fotografico per ragazzi “A caccia di animali vivi”, organizzato all’interno dell’iniziativa Lifethlon di AiCS dedicata all’empowerment delle nuove generazioni.

I ragazzi hanno potuto partecipare sia da soli sia in squadra, con scatti ritraenti uno qualsiasi tra gli esseri viventi incontrati in territorio urbano o extraurbano.

Ammessa ogni taglia, dalla formica in su. Per essere ritenute idonee le fotografie, che verranno valutate dalla commissione AiCS Ambiente tenendo conto dei like ottenuti dai singoli scatti, della location, dell’età del fotografo, del numero dei componenti dell’eventuale squadra di “cacciatori”, devono rispettare pochi imperativi: i soggetti immortalati dovevano trovarsi rigorosamente in libertà, niente guinzagli e gabbie.

In ogni caso, tutti i partecipanti verranno premiati, in segno di riconoscenza del loro impegno e interesse verso l’ambiente. L’obiettivo del concorso non è infatti quello di giudicare, ma di avvicinare i più giovani al mondo della natura, insegnando loro il rispetto per il regno animale, e far capire ai giovani che anche in un contesto urbano è possibile entrare quotidianamente in contatto con gli animali.

Per esempio, in una semplice piazza asfaltata si possono incontrare degli insetti, ai quali i di solito non viene prestata molta attenzione.

“Il fine ultimo è quello di spiegare sempre in modo divertente e pratico quale sia il ruolo di ogni essere vivente, anche quello che appare più insignificante o addirittura fastidioso. Per spiegarlo utilizzeremo le prime 20 foto premiate dalla giuria con le quali realizzeremo, con l’ausilio di biologi dell’Ordine Nazionale Biologi con cui abbiamo un protocollo di collaborazione, un libro (digitale beninteso!) che si arricchisce di concorso in concorso con nuove foto e specie in modo da rendere protagonisti i più piccoli nell’intero percorso. La premiazione in aula consiliare, il giorno 12 dicvembre, ci farà chiudere il cerchio formativo utilizzando il confronto con giovani concorrenti e rispettivi genitori, nostro altro caposaldo in AiCS Ambiente”.

L’articolo AiCS Ambiente, oggi la premiazione del concorso fotografico che avvicina i ragazzi al mondo animale proviene da The Map Report.

Vittorio Rienzo