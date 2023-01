Ainda sem data definida, Prefeitura prevê para fevereiro convocação de boxistas do Camelódromo para a apresentação de documentação

Representantes do Poder Executivo reuniram-se nesta quinta-feira (26) para discutir a elaboração de um decreto que irá regulamentar o funcionamento de 240 boxes no Shopping Popular. Camelódromo de Presidente Prudente (SP) está em reforma desde janeiro de 2020

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP) prevê para o próximo mês de fevereiro, mas ainda sem data definida, a convocação dos boxistas aptos a trabalhar no Camelódromo da Praça da Bandeira para a apresentação dos documentos necessários à atuação no local.

Nesta quinta-feira (26), o prefeito Ed Thomas (sem partido) reuniu-se com os membros das secretarias municipais que integram a comissão criada na semana passada para a regularização e o acompanhamento das atividades do Shopping Popular.

Durante o encontro, no Paço Municipal, eles discutiram a elaboração do decreto que norteará a exploração econômica do Camelódromo com o funcionamento de 240 boxes.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente, Ana Paula Atayde Setti, os boxistas que já foram cadastrados e se enquadram nas regras elencadas no decreto nº 16.462/2004 serão convocados no mês de fevereiro para apresentar os documentos que comprovem as determinadas condições.

“Conforme a sentença judicial, esses boxistas têm o direito de retornar ao Shopping Popular sem a necessidade de participar do processo licitatório, desde que comprovem os requisitos, portanto, iniciaremos o chamamento em fevereiro para que seja feita a análise da documentação”, explicou a secretária.

A convocação dos boxistas para a apresentação dos documentos será publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do município, mas ainda sem data definida.

Comissão

Um decreto municipal publicado pela Prefeitura na semana passada criou uma comissão para regularização e acompanhamento da estrutura e das atividades do Shopping Popular, conhecido como Camelódromo, que está instalado na Praça da Bandeira, no Centro de Presidente Prudente.

Desde janeiro de 2020, o Camelódromo passa por obras de reforma, que tinham como prazo inicial de conclusão o mês de setembro daquele mesmo ano. Em decorrência da revitalização, que foi determinada por uma sentença da Justiça e que está há mais de dois anos atrasada, os comerciantes do Shopping Popular tiveram de se instalar em outros locais da cidade para poder trabalhar e ainda não têm uma data definida para voltar à Praça da Bandeira.

O decreto, assinado pelo prefeito Ed Thomas e pelos secretários municipais João Donizete Veloso dos Santos, de Administração, e Ana Paula Atayde Setti, de Desenvolvimento Econômico, cita a necessidade de uma equipe multidisciplinar para analisar todas as demandas que eventualmente surgirem durante a instalação dos boxes e a retomada das atividades comerciais no Camelódromo.

Além disso, embora sem citar uma data específica, o documento do Poder Executivo leva em consideração “a iminência do retorno das atividades do Shopping Popular após sua reforma”.

A criação da comissão ainda tem como base o decreto municipal 16.462/2004, que regulamenta o funcionamento do Camelódromo, e a necessidade de providências para o cumprimento da decisão judicial, proferida na ação civil pública ajuizada em 2014 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP), que mandou a Prefeitura regularizar o Shopping Popular.

Segundo o decreto 33.868/2023, a comissão irá tratar das providências para o recadastramento dos boxistas, a instalação e a retomada das atividades comerciais do Camelódromo.

A comissão estará vinculada diretamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente (Sedepp), que poderá solicitar a colaboração de demais setores e servidores do Poder Executivo, quando necessário.

Camelódromo de Presidente Prudente (SP) está em reforma desde janeiro de 2020

Bárbara Munhoz/g1

As competências da comissão estabelecidas no decreto publicada nesta quinta-feira (19) são as seguintes:

planejar as ações preparatórias para a instalação das atividades;

estabelecer e acompanhar o cronograma de instalação;

propor reestruturações necessárias para criar condições jurídicas, administrativas e de suprimentos;

estabelecer e acompanhar a elaboração de atos normativos inerentes ao tema;

acompanhar o funcionamento das atividades comerciais após sua instalação;

sanar as eventuais dúvidas e demandas que surgirem durante a implantação das atividades e seu regular funcionamento; e

aconselhar o chefe do Executivo no regular andamento da política pública relacionada ao Shopping Popular.

A comissão será composta de representantes dos seguintes órgãos da Prefeitura:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação;

Secretaria de Finanças;

Secretaria de Obras e Serviços Públicos;

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos; e

Chefia de Gabinete.

O decreto municipal 28.392/2017, que também criava uma comissão para tratar das providências quanto ao cumprimento da sentença estabelecida na ação civil pública, foi revogado.

