Ainett Stephens su OnlyFans la Gatta Nera foto, video,

Ainett Stephens torna a scaldare i cuori degli italiani. Dopo aver incantato per anni nel ruolo di “Gatta Nera” nel programma tv Il Mercante in Fiera, la showgirl venezuelana ha aperto il suo canale OnlyFans e promette scintille. «Bienvenidos. Qui potremo vedere foto mie esclusive e segrete», ha scritto lo scorso 15 ottobre nel messaggio di inaugurazione del suo profilo OF.

Lontana ormai da tempo dai riflettori della televisione, non si è persa d’animo e ha continuato ad attirare l’attenzione grazie ai social, dove si mostra in forma impeccabile a 40 anni. I suoi quasi 500mila follower, conquistati tra Instagram (il social più seguito), TikTok e Twitter, l’hanno spinta ad aprire un canale OnlyFans. Sulla piattaforma più chiacchierata del momento, dove altre showgirl hanno deciso di avventurarsi condividendo foto e video hot, Ainett ha un abbonamento di 15 dollari al mese. La venezuelana ha condiviso le prime foto in semi-nudità, ma promette di spingersi oltre: «Questo è solo un assaggio di quello che vedrete». Dal 15 ottobre scorso, quando ha aperto il profilo, ha condiviso 7 post. Insomma, ne vedremo delle belle.

fonte: https://www.ilmattino.it/societa/persone/ainett_stephens_onlyfans_nuda_oggi_28_10_2022-7018172.html

Mata