airpods-max,-ecco-le-cuffie-over-ear-di-apple

Alla fine sono arrivate: sono loro la one more thing di questo ricco 2020 targato Cupertino. E sono come le immaginavamo: asciutte, essenziali, eleganti, comode e potenti. In pieno stile Apple. Sono gli AirPods Max, cuffie wireless che fanno fare un salto alla tecnologia degli AirPods verso il design over-ear con audio ad alta fedeltà, cancellazione attiva del rumore, equalizzazione adattiva, modalità Trasparenza e un gran numero di altre soluzioni per qualsiasi tipo di uso, da quello professionale allo svago assoluto.

Dalla parte superiore ai cuscinetti auricolari, ogni componente degli AirPods Max – la Mela chiama le cuffie al maschile – è realizzato con la solita attenzione ai dettagli: la parte superiore è per esempio realizzata in maglia traspirante che si sviluppa lungo l’intero archetto ed è appunto studiata per distribuire il peso e ridurre la pressione sulla testa, uno dei difetti tipici delle cuffie di questo tipo.

La cornice dell’archetto in acciaio inossidabile garantisce robustezza, flessibilità e comfort indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni del capo. I bracci telescopici dell’archetto possono inoltre essere allungati e restano in posizione per adattarsi a ogni utente. I cuscinetti auricolari sono fissati all’archetto tramite un meccanismo rivoluzionario che bilancia e distribuisce la pressione delle cuffie e consente di inclinare e ruotare in modo indipendente i singoli cuscinetti, per adattarsi alla conformazione unica di ogni utente. Insomma, massima libertà e autonomia di movimento.

Non basta. I cuscinetti auricolari utilizzano un materiale memory foam progettato a livello acustico per creare una tenuta efficace, fondamentale per garantire un’esperienza di ascolto immersiva. La Digital Crown, ispirata a quella dell’Apple Watch e collocata sulla parte superiore del lato destro, serve a controllare il volume e a gestire le altre funzionalità, dalla possibilità di riprodurre e mettere in pausa l’audio a passare alla traccia successiva fino a rispondere o terminare telefonate e attivare Siri.

«Gli AirPods sono le cuffie più popolari al mondo, apprezzate dagli utenti per la configurazione intuitiva, l’incredibile qualità audio e il design inconfondibile. Con gli AirPods Max, portiamo la magica esperienza offerta dagli AirPods in un fantastico design over-ear con audio ad alta fedeltà – ha dichiarato Greg Joswiak, senior vice president Worldwide Marketing di Apple – il design acustico su misura, combinato con i potenti chip H1 e il software avanzato consentono agli AirPods Max di utilizzare l’audio computazionale per offrire in modalità wireless la migliore esperienza di ascolto personale».

Quanto all’audio, gli AirPods Max montano un driver dinamico da 40 mm progettato da Apple che offre bassi ricchi e profondi, frequenze medie accurate e alte frequenze nitide e cristalline. Grazie al motore con doppio magnete ad anello in neodimio, gli AirPods Max possono mantenere una distorsione armonica totale inferiore all’1% nell’intera gamma udibile, persino al massimo volume. A gestire queste e altre funzionalità ci pensa il chip H1 progettato da Apple, collocato in ogni cuscinetto auricolare, in grado di eseguire 9 miliardi di operazioni al secondo. Questo tipo di audio computazionale rende possibile un’esperienza di ascolto avvolgente e molto potente che include appunto equalizzatore adattativo, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale.

Nel primo caso, gli AirPods Max regolano il suono in base all’indossabilità e alla tenuta dei cuscinetti auricolari misurando il segnale audio inviato all’utente e regolando le frequenze medio-basse in tempo reale. La cancellazione attiva del rumore è invece resa possibile dal fatto che ogni cuscinetto auricolare è dotato di tre microfoni rivolti verso l’esterno per rilevare i rumori ambientali, mentre un microfono all’interno monitora il suono che arriva all’orecchio dell’utente. Grazie all’audio computazionale, la cancellazione del rumore si adatta costantemente al modo in cui le indossiamo nonché ai movimenti in tempo reale.

La modalità Trasparenza, come dice il nome, serve invece a rientrare rapidamente, con un solo tocco sul tasto per il controllo del rumore, nell’ambiente in cui ci si trova in modo da ascoltare simultaneamente la musica e i rumori dell’ambiente circostante. Gli AirPods Max utilizzano infine l’audio spaziale con monitoraggio dinamico della testa per collocare i suoni praticamente in qualsiasi punto dello spazio, sempre con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva, a livello cinematografico, per contenuti registrati in 5.1, 7.1 e Dolby Atmos. Grazie al giroscopio e all’accelerometro degli AirPods Max e dell’iPhone o dell’iPad, l’audio spaziale monitora infatti i movimenti del capo e del dispositivo, mette i dati a confronto, quindi rimappa il campo sonoro così che rimanga sempre ancorato al dispositivo, anche quando l’utente muove la testa magari per tenere il tempo o piegandosi.

Gli AirPods Max rilevano automaticamente quando l’utente li sta indossando grazie ai sensori ottici e di posizione. La riproduzione audio così avviata può essere messa in pausa semplicemente togliendo le cuffie o sollevando un cuscinetto auricolare. Disponibili in cinque colori (grigio siderale, argento, celeste, verde e rosa), gli AirPods Max possono già essere ordinati da oggi e saranno disponibili a partire da martedì 15 dicembre. La configurazione è sempre rapidissima, in un solo tocco, e le cuffie si possono abbinare in automatico a tutti i dispositivi che hanno effettuato l’accesso all’account iCloud dell’utente, proprio come AirPods, inclusi iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch e Apple TV.

E la batteria? Apple dichiara fino a 20 ore di audio ad alta fedeltà, conversazione o riproduzione di film con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale abilitati. A concludere il kit c’è una custodia Smart Case morbida e sottile che mantiene le cuffie in modalità a bassissimo consumo per preservare la carica della batteria quando non sono utilizzati.

Fra le altre caratteristiche da segnalare lo switch automatico (gli utenti possono passare facilmente da iPhone a iPad o Mac, e viceversa), la condivisione audio che consente di condividere facilmente uno stream audio tra due set di AirPods su iPhone, iPad, iPod touch o Apple TV 4K. Basta avvicinare gli AirPods Max al dispositivo e connetterli con un tap, per sessioni di ascolto in compagnia e, ovviamente, tutte le funzionalità disponibili con l’assistente Siri, dalle indicazioni stradali alla lettura dei messaggi in arrivo.

Gli AirPods Max costano 629 euro su apple.com e l’app Apple Store e, appunto, le spedizioni inizieranno martedì 15 dicembre. Si possono usare con dispositivi Apple con iOS 14.3 o versione successiva, iPadOS 14.3 o versione successiva, macOS Big Sur 11.1 o versione successiva, watchOS 7.2 o versione successiva o tvOS 14.3 o versione successiva. Gli AirPods costano ora 179 euro e la versione Pro 279: nuove idee per i regali (rigorosamente tecnologici) per il prossimo Natale che passiamo in rassegna nella gallery in alto.

