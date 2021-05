Aka7even Amici, le curiosità: significato del nome, Martina e il coma

Aka7even è in finale ad Amici 2021 e ha tutte le carte in regola per portare a casa la coppa, ma dovrà vedersela con avversari duri da battere. In un’edizione in cui ha trionfato l’amicizia tra i ragazzi e il sostegno che si sono dati in casetta, il cantante di Napoli è uno dei grandi protagonisti. In tanti si chiedono il significato del nome Aka7even e il suo vero nome, così come altri si interrogano sulla storia d’amore con Martina Miliddi. C’è una parte di pubblico che segue solo le puntate del Serale magari e si è appassionato alle canzoni di Aka7even, ma che ignorano cosa è successo nel corso del pomeridiano e con gli altri allievi. Insomma, le curiosità sul cantante non mancano di certo!

Partiamo dal significato del nome: Aka 7even, così c’è scritto sul suo profilo Instagram, è un nome d’arte scelto in onore del suo numero preferito. Il sette infatti lo ha segnato e accompagnato nella vita. Aka non è altro che l’abbreviazione di “Also Known As”, che tradotto significa “anche conosciuto come”. Il numero sette è legato a un periodo molto difficile per lui. Aka7even è stato in coma da bambino a causa di un’encefalite che gli ha provocato molta sofferenza. Aveva sette anni, è stato in coma per sette giorni e poi sette sono le vite dei gatti. Per questo si chiama Aka7even, mentre il suo vero nome è Luca Marzano.

Ad Amici 20 ha conosciuto Martina Miliddi, con cui ha avuto una relazione in casetta. Hanno vissuto una storia fatta di molti alti e bassi, tra cui anche un terzo incomodo tra loro. Aka7even e Martina ad Amici hanno litigato spesso, non sono riusciti a trovare un equilibrio nel loro rapporto. Anche Maria De Filippi ha parlato dei loro litigi per Tommaso. Alla fine si sono lasciati, prima che la ballerina venisse eliminata (come lei stessa ha tenuto a precisare). Ma in casetta ha trovato anche degli amici, uno tra tutti Tancredi con cui ha costruito un’amicizia molto profonda.

Nel corso dei mesi ad Amici, Aka7even ha presentato diverse canzoni e anche diverse tra loro. Il primo inedito presentato è stato Yellow, poi è nata Mi Manchi, diventata Disco D’Oro e certificata infine anche Platino. Al Serale però c’è stato modo di ballare grazie a Loca di Aka7even, destinata a diventare una delle hit dell’estate. Tutti gli inediti sono contenuti nel CD di Aka7even in uscita. Si è fatto notare da una casa discografica di tutto rispetto, la Sony Music, con cui ha lavorato all’album in arrivo il 14 maggio.