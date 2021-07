Aka7even, dedica toccante al più grande amico di sempre: “Mi manchi”

Il cantante protagonista a “Battiti Live” ha dedicato la sua canzone all’amico recentemente scomparso, la madre del giovane ha ringraziato per l’affetto dimostrato.

Sul palco di “Battiti Live” ieri si è esibito il finalista dell’ultima fortunata edizione di “Amici 20”.

Aka7even negli ultimi mesi si è sempre dimostrato molto attento ai maggiori fatti di cronaca, un ragazzo con i piedi per terra ed il cuore in mano pronto a donarsi per gli altri.

Lo ha fatto anche al termine della sua emozionante esibizione sul palco dove ha cantato “Mi manchi”. La dedica che ha mandato all’amico recentemente scomparso è stata immortalata da moltissimi fan del giovane:

“Mi manchi va a te, Miky. Te l’avevo promesso”, ha quasi sussurrato al microfono.

La dedica strappa il cuore: Aka7even emoziona, il video è virale

È trascorso un mese dalla tragica morte del cantante Michele Merlo, scomparso per una leucemia fulminante che non ha lasciato il tempo a nessuno di metabolizzare la notizia.

Merlo e Aka7even erano molto amici, forte il dolore provato dunque da quest’ultimo una volta appresa la notizia della sua dipartita.

Continuerò a cantare per lui, per la sua sensibilità, purezza e sincerità. Avrebbe tanto voluto scrivere ‘Mi manchi’, e io avrei tanto voluto scrivere un pezzo con lui. Scriverò un pezzo PER LUI. Buon viaggio Miky, canta con me ogni volta che ne avrai bisogno. Arrivederci.

Questo il messaggio che aveva pubblicato sui social poco dopo la morte di Michele, e la promessa dunque è stata portata a compimento.

Un gesto che è stato molto apprezzato ieri tanto che il video della sua performance è già virale e nel cuore di tutti quelli che vogliono ricordare la stella della musica che ci ha lasciati.

Anche la mamma del ragazzo ha ringraziato il cantante per il gesto compiuto, su Instagram ha infatti scritto: “Sto guardando su Sky Battiti Live e Aka7even ha appena dedicato ‘Mi manchi’ a Michele. Grazieee”.