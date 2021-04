Aka7even: rifiutato da un altro talent prima di Amici | Incredibile ma vero!

Aka7even è uno dei concorrenti più famosi di questa edizione di Amici. Nel suo passato però si nasconde un retroscena che non molti sanno, infatti prima di partecipare come allievo della scuola più seguiti d’Italia è stato rifiutato da un altro famoso talent show: sapete quale?

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è uno dei protagonisti del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. Il giovane cantante è l’unico allievo della coach di Anna Pettinelli, che l’ha voluto fortemente all’interno della scuola e oggi è nella squadra al fianco di Giulia e Samuele per conquistare l’ambita vittoria al Serale.

Il suo percorso, come quelli di molti altri, è contraddistinto da svariati alti e bassi soprattutto per le continue sconfitte che sta incassando puntata dopo puntata contro Sangiovanni, altro rapper del programma e avversario nella squadra capitanata dai prof. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. In più è al centro di una travagliata storia d’amore con la ballerina e compagna d’avventura, Martina Miliddi. La coppia infatti non riesce a viversi serenamente la relazione e in alcuni daytime li abbiamo visti scontrarsi e ultimamente sta circolando insistentemente la voce che si siano detti definitivamente addio.

Ma tornando a noi, sapete a quale altro talent ha partecipato e perchè è stato rifiutato?

Aka7even come Elodie

Aka7even da quando è iniziato il suo percorso ad Amici si è distinto per l’enorme talento e per la sua eclettica versatilità. Il cantante riesce infatti a spaziare dal rap al pop con estrema facilità ed è un vero portento al pianoforte. Questo però sembra non bastare e da quando è cominciato il Serale, in onda in prima serata su Canale 5, le sue esibizioni sembrano non riuscire proprio a conquistare il parere favorevole dei tre giudici esterni, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Comunque sia per ben due volte è riuscito a scamparla al ballottaggio finale e a proseguire la sua corsa per la vittoria.

Incredibilmente però per l’interprete non è la prima apparizione televisiva e come per Elodie, anche per lui è arrivato un secco ‘no’ ad un altro talent show. Avete capito di quale famoso programma stiamo parlando?

Il rifiuto a X Factor

Nel 2017 Luca si è presentato alla nota gara canora X Factor, cercando così di strappare un contratto discografico e realizzare il sogno di diventare cantante. All’epoca i giudici erano Manuel Agnelli, Levante, Mara Maionchi e Fedez e proprio quest’ultimo aveva notato le doti dell’appena 16enne.

LEGGI ANCHE—-> Uomini e Donne Over: Anna Tedesco che fine ha fatto? | Come mai non torna più

LEGGI ANCHE—-> Filippa Lagerback: avete mai visto la figlia? | E’ la sua fotocopia FOTO

Presentatosi ai provi con il brano When I Was your Man di Bruno Mars aveva conquistato i tanto sperati quattro sì ma una volta arrivato ai bootcamp è stato rifiutato dal marito di Chiara Ferragni in quanto non era ancora pronto per uno show così impegnativo. Sicuramente il rifiuto del famoso rapper è stato profetico ed oggi il ragazzo ha potuto riscattarsi sfornando delle hit di enorme successo.

L’articolo Aka7even: rifiutato da un altro talent prima di Amici | Incredibile ma vero! proviene da Political24.