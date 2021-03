akash-kumar-conferma-il-flirt-con-giovanna-abate-ma-precisa:-«rapporto-chiuso»

Dopo le dichiarazioni dell’ex tronista Giovanna Abate sulla frequentazione con Akash Kumar, l’ex naufrago de L’Isola dei famosi 2021 ha deciso di intervenire precisando come stanno adesso le cose…

Akash e Giovanna stanno insieme? L’iniziale smentita

Lo scoop risale a pochi mesi fa, quando sul web erano iniziate a circolare le foto di Giovanna Abate e del controverso naufrago Akash Kumar. I due volti televisivi dallo sguardo di ghiaccio avevano, velocemente, fatto il giro del web alimentando la curiosità dei fan.

Foto di @deianiramarzanoofficial [IG]

Secondo i vari gossip, venuti a galla a Gennaio 2021, Giovanna Abate e Akash Kumar si sarebbe incontrati durante l’ultima edizione di Miss Italia, in cui l’ex tronista era stata ingaggiata per occuparsi dei social del programma.

Il naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 aveva smentito, immediatamente, i rumors che lo volevano fidanzato con Giovanna Abate. Ecco cosa aveva scritto in un suo post:

Mi sto un po’ stancando di tutti questi gossip fake che stanno uscendo su di me. Non ho bisogno di notorietà. Vivo nella mia semplice dimora e sto da Dio. Non ho bisogno di apparire e di diventare super famoso nel mondo del trash perché vengo da un curriculum abbastanza importante

Nonostante nella dichiarazione di Akash non ci fosse alcun riferimento esplicito a Giovanna Abate, un’altra dichiarazione del modello, in un’intervista a Sussidiario.net, non lasciava spazio a grandi dubbi:

Io e Giovanna Abate non siamo fidanzati. Siamo amici… Lei è una ragazza che si dà da fare, non è la ‘classica tronista’, è una ragazza che si impegna, studia, lavora, apprezzo molto anche il suo modo di parlare che è importante, anzi, la bellezza non è tutto. Lei ha tutte le carte in tavola per fare carriera

Giovanna Abate presa in giro da Akash? «Credevo di essere l’unica»

Intervistata da Gabriele Parpiglia per CasaCHI, Giovanna Abate, però, aveva deciso di confermare la sua frequentazione con Akash Kumar:

Ho conosciuto Akash a dicembre e abbiamo trascorso le vacanze di Natale insieme, anche io so che viene da una delusione d’amore e so che ha delle cose da risolvere con se stesso causate da questa rottura che fa male. Ci siamo stretti fin da subito e c’è un legame speciale tra noi. Akash è una persona particolare, ma ha un animo buono e questo ha fatto subito leva su di me e mi ha fatto andare oltre i suoi grandi e bei occhioni ed è cominciata una frequentazione, che non è ancora amore, ma una bellissima conoscenza. Ci sentiamo ancora…

Durante l’intervista, però, dopo aver confessato l’interesse apparentemente reciproco tra lei e Akash Kumar, l’ex tronista Giovanna Abate si è ritrovata di fronte ad una verità inaspettata. Il giornalista Gabriele Parpiglia le ha svelato l’intenzione del naufrago di fingersi fidanzato con un’altra ragazza, con cui sono intercorsi diversi messaggi. Ecco la reazione di Giovanna:

Io non ero a conoscenza e non sono io questa ragazza. Akash l’ho sentito fino al giorno prima che entrasse all’Isola, ma l’ho sentito anche poco fa, mi ha detto che era stanco, stava andando a dormire e che una volta tornato in Italia ci saremmo visti. Akash mi ha sempre detto di cercare una ragazza diversa e di averla trovata in me. Non eravamo fidanzati, quindi non mi doveva niente, però se si sentiva con un’altra ragazza avrebbe dovuto dirmelo. (…) Io non avrei mai permesso che il mio nome venisse accostato al suo se avessi saputo di queste altre conoscenze, se l’ho permesso è perché io sapevo per bocca sua che non c’era nessun’altra. Non mi ha mai chiesto di andare all’Isola, ma mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere che fossi stata io a parlare di lui. Però era una conoscenza che volevamo approfondire io e lui prima di ufficializzarla, per questo non ne abbiamo mai parlato (…)

Akash conferma la relazione ma precisa…

A distanza di qualche giorno dalle dichiarazioni di Giovanna Abate, l’ex naufrago Akash Kumar ha deciso di dire la sua, durante una diretta con il deejay Cristian Marchi:

Con Giovanna mi sono frequentato. Però vedi che tutti stanno andando in televisione? Però vabbè dai, chiuso un rapporto si apre un portone…

Cosa ne pensate? Restate aggiornati anche con la pagina Instagram di DonnaPOP per scoprire in anteprima tutte le news sui protagonisti del cast de L’Isola dei Famosi 2021 e non solo!