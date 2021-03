Akash Kumar da bambino con gli occhi azzurri, ma la foto è presa su Google: la versione del modello

Il tormentone degli occhi di Akash Kumar continua. Tornato dall’Isola dei famosi dopo l’eliminazione e il rifiuto di restare a Parasite Island, il modello indiano sta affrontando le polemiche sul colore delle sue iridi di ghiaccio. C’è chi dice che da bambino aveva gli occhi neri come l’ebano, altri dicono il contrario e sul web circolano foto che non hanno ancora chiarito il “giallo”. Lui sostiene di averli sempre avuti azzurri e di non essersi mai sottoposto al controverso intervento noto come “brightocular”. Ora, però, un nuovo episodio rimescola le carte perché Akash, in apparenza, sembra caduto in una gaffe piuttosto clamorosa.

La foto pubblicata da Akash Kumar

Kumar ha infatti pubblicato un post Instagram che mostra un bambino indiano con gli occhi azzurrissimi. A lato, la didascalia “Prima di giudicare, informatevi ….. invidia…. ciao zia che mi lasciato in questo mondo di apparenza…. sarai sempre nel mio cuore”. A prima vista, dunque, il ragazzo sembra sostenere che il bimbo nella foto è proprio lui. L’immagine, però, risulterebbe essere presa da Google e non dall’album personale di Akash. Basta infatti digitare su Google immagini “Indian boys blue eyes” ed ecco che quello scatto appare tra i risultati.

La spiegazione di Akash Kumar

In una diretta, come riportato da Biccy.it Akash ha però sostenuto di essere proprio lui il bambino di quella immagine, presente su Pinterest: “In quella foto si vedono bene i miei occhi azzurri adesso state zitti. Si trova su Pinterest la fotografia? Certo perché io ero famosissimo già da piccolo. Forse voi non sapete che ero uno dei bambini più rari al mondo, siamo in 7 così e c’è anche Jeremy [Akash fa forse riferimento al modello Jeremy Meeks]. Non parlare se non sapete le cose. Sono un top io e già da bambino mi conoscevano per questo quell’immagine è ovunque“. Kumar ha peraltro pubblicato anche un altro scatto, che però si rivela essere tutt’altro che risolutivo: in questa immagine non si riesce a capire senza ombra di dubbio che gli occhi siano chiari. L’unica cosa certa è che l’esistenza di indiani con gli occhi azzurri, per quanto sia una rarità, è provata.

La rivelazione del passaporto

Degli occhi di Kumar si parla ormai da giorni e va detto che il giovane aveva fabbricato un’altra prova a sostegno della sua versione. Uno screenshot del suo passaporto mostra Akash risulta registrato con gli “occhi azzurri”. Va anche detto che il infatti che documento è stato stampato non moltissimi anni fa: risale al 2016.