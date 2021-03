akash-kumar-la-combina-grossa:-“questo-bambino-sono-io”,-ma-la-foto-si-trova-anche-su-google

Akash Kumar pubblica la foto di un bambino

Nella serata di venerdì, Akash Kumar attraverso il suo account Instagram ha condiviso uno scatto di un bambino indiano con gli occhi azzurri. Fin qui nulla di anormale se non fosse per la didascalia utilizzata: “Prima di giudicare informatevi, invidia“. Una foto che al popolo del web ha fatto venire una serie di sospetti.

Infatti, quell’immagine postata dal modello è presente da anni nell’archivio di Pinterest e se si fa una ricerca su Google Immagini esce nella voce ‘indian kid with blue eyes‘. Per tale ragioni in tanti gli hanno puntato il dito contro e l’dex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha disattivato i commenti al post di IG.

La reazione del popolo del web

Qualche minuto dopo Akash Kumar ha realizzato una diretta Instagram e in quell’occasione ha perso la pazienza dicendo di essere lui quel bambino nelle foto condivisa prima. “In quella foto si vedono bene i miei occhi azzurri adesso state zitti. Si trova su Pinterest la fotografia? Certo perché io ero famosissimo già da piccolo. Forse voi non sapete che ero uno dei bambini più rari al mondo, siamo in 7 così e c’è anche Jeremy. Non parlare se non sapete le cose. Sono un top io e già da bambino mi conoscevano per questo quell’immagine è ovunque”.

Ma il popolo del web non crede assolutamente all’e parole dell’ex concorrente de L’Isola dei famosi 2021, infatti su Twitter si sono scatenati a criticarlo e a ridicolizzarlo. (Continua dopo la foto)

Akash Kumar smentisce le voci sugli occhi e sul nome

In questi giorni Akah Kumar ha avuto modo di smentire le voci riguardanti il colore dei suoi occhi e i nomi adottati in varie trasmissioni televisive. L’ex naufrago ha precisato che Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente gli ha affibbiato qualche anno fa e che neppure gli piaceva tanto. “Ma dovevo lavorare, ho dovuto aiutare mia madre a sconfiggere due tumori e quindi andava bene tutto. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata”, ha fatto sapere il 29enne.

Mentre sul fatto del possibile intervento agli occhi, il bel veronese ha detto: “Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino. Il colore dei miei occhi è naturale”.

