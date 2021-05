akash-kumar,-rissa-sfiorata-con-un-ospite-di-barbara-d’urso-(video)

Akash Kumar contro i paparazzi: rissa sfiorata con un ospite di Barbara d’Urso (VIDEO)

Poco fa Alex Fiordelmondo, direttamente sul suo profilo personale instagram, ha pubblicato un video in cui i suoi follower hanno avuto modo di vedere Akash Kumar furioso per le strade di Milano. Nella didascalia del video disponibile dopo il secondo paragrafo è stato scritto che Akash Kumar ha litigato con alcuni paparazzi, che evidentemente l’hanno seguito in queste ore dopo il gossip su un suo presunto flirt (smentito dai diretti interessati) con Antonella Fiordelisi (ex di Francesco Chiofalo). In questo video si vede che è stata sfiorata la rissa tra Akash Kumar e un ospite di Barbara d’Urso (il paparazzo Alex Fiumara), il quale l’ha attaccato: “Paparazzi di mer**? Cos’è questa parola? Paparazzi cosa?” Dopo questo attacco si vede nel video Akash Kumar fare un gestaccio all’ospite di Barbara d’Urso. Ma cosa sarà successo per scatenare tutto questo putiferio?

Ospite di Barbara d’Urso e Akash Kumar sfiorano la rissa: ecco cos’è successo

In tanti si staranno chiedendo quale sarà stato il motivo di questo scontro tra l’ospite di Barbara d’Urso, Alex Fiumara, e Akash Kumar. In base a quanto riportato dal fotografo Alex Fiordelmondo sul suo profilo instagram pare che Akash Kumar sia subentrato a una precedente discussione tra un ex concorrente del Grande Fratello e questi paparazzi. L’ex concorrente pare abbia affrontato questi ultimi per chiarire un episodio avvenuto il giorno prima sempre nello stesso luogo. Con tutta probabilità l’intervento di Akash Kumar, sempre al centro del gossip, avrà ancora di più acceso gli animi creando questo putiferio.

Akash Kumar arrabbiato in centro a Milano, Alex Fiordelmondo: “Volate parole grosse”

Alex Fiordelmondo, sempre in questo suo post pubblicato su instagram, ha anche rivelato che tra Akash Kumar e questi paparazzi pare siano volate parole grosse:

“Volano parole grosse tra il modello di origini indiane e alcuni fotografi…”

Di tutta questa faccenda se ne parlerà prossimamente da Barbara d’Urso? Chissà, intanto Akash Kumar su instagram ha già pubblicato alcuni video in cui si è mostrato nel dietro le quinte de L’Isola dei Famosi, promettendo ai suoi follower che stasera ci sarà da divertirsi.

