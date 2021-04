akash-torna-in-tv:-la-frecciatina-di-ilary,-il-confronto-con-zorzi

È arrivata la resa dei conti per Akash Kumar a L’Isola dei Famosi 2021. Il modello è stato accolto nello studio di Canale 5 da Ilary Blasi, che non gli ha risparmiato delle chiare frecciatine. Durante la sua breve permanenza in Honduras ha raccolto molte critiche. Il suo atteggiamento non è per nulla piaciuto ai telespettatori, che non l’hanno aiutato nel televoto. Arrivato a Parasite Island ha deciso di rifiutare l’opportunità di proseguire la sua avventura nel reality, abbandonando definitivamente l’Honduras. Tornato a casa ha continuato a generare polemiche.

Ora Akash è tornato in tv e ha ricevuto la prima frecciata da parte della Blasi, che l’ha salutato con l’ironia che la contraddistingue: “Sono Ilary, mi presento perché mi sa che non mi conoscevi”. L’ex naufrago ha incassato il colpo, ironizzando sulla battuta. Dopo di che, la padrona di casa ha mandato in onda il filmato che ha raccontato la sua esperienza in Honduras. Akash ci ha tenuto a far sapere che il reality gli ha dato la possibilità di cambiare e vincere determinate paure. Prima di prendere parte al programma ha sofferto di depressione e attacchi di panico.

Si è dichiarato poi dispiaciuto perché è consapevole del fatto che sia venuta fuori la sua parte arrogante. Ovviamente non ha potuto non dire la sua Tommaso Zorzi. Non sono mancati i battibecchi a distanza, in queste settimane, tra l’opinionista e il modello. Il vincitore del GF Vip 5 ha attaccato nuovamente Akash. A detta sua avrebbe dovuto accogliere a braccia aperte l’opportunità di continuare il gioco a Parasite Island, quando è stato eliminato al televoto.

Ha poi ammesso di non vederlo tanto diverso da quello che era in Honduras. In particolare, Zorzi non ha trovato Akash per nulla cambiato. Il modello ha ribadito che l’esperienza in Honduras non è per nulla facile, anzi. Infatti, ha precisato che una settimana di Isola rappresenta – secondo lui – ben sei mesi di GF Vip. Non solo, ha fatto notare che Tommaso l’ha subito attaccato in questo suo percorso.

Sembra proprio che questa resa dei conti non abbia portato a una conclusione positiva per l’ex naufrago, che si è ritrovato di nuovo a scontrarsi con l’opinionista. In questi giorni, dopo la sua eliminazione, non ha cercato di far cambiare idea ai telespettatori. Anzi, ha complicato ulteriormente la situazione scagliandosi contro Andrea Zelletta e poi contro Andrea Cerioli.