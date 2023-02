Një aksident trafiku ka ndodhur në dalje të Mitrovicës në drejtim të Jarinjës.

Sipas raportimeve, në këtë aksident janë të përfshira dy vetura.

Portali Dukagjini ka telefonuar Policinë e Kosovës në Mitrovicë, por kanë thënë që ende nuk kanë informata për këtë aksident.

Lajmi në përditësim….

The post Aksident në dalje të Mitrovicës appeared first on Dukagjini.

The post Aksident në dalje të Mitrovicës appeared first on Dukagjini.

Vittorio Ferla