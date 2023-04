Aktakuza e Trump tanimë publike

By

Aktakuza ndaj ish-presidentit të SHBA-së, Donald Trump, tashmë është bërë publike.

Prokurorët pretenduan se Trump ishte pjesë e një plani të paligjshëm për ta shtypur informacionin negativ, duke përfshirë një pagesë të paligjshme prej 130 mijë dollarësh që u urdhërua nga i pandehuri për të shtypur informacionin negativ që do të dëmtonte fushatën e tij.

Arsyeja pse ai kreu krimin e falsifikimit të të dhënave të biznesit ishte pjesërisht për të “promovuar kandidaturën e tij”, pretendon aktakuza. “Pasi fitoi zgjedhjet, Trump e rimbursoi avokatin special përmes një sërë kontrollesh mujore, fillimisht nga Trusti i Revokueshëm i Donald J. Trump dhe më vonë nga llogaria e tij bankare. Në total janë lëshuar 11 çeqe për qëllime të rreme”.

Akuzat penale rrjedhin nga hetimi i Prokurorit të Qarkut të Manhatanit, Alvin Bragg, për pagesat e parave të heshtura, të bëra gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016 dhe ndaj grave që pretenduan se kishin lidhje jashtëmartesore me Trump, gjë që ai e mohon.

Trump ka mohuar të gjitha veprat penale për të cilat akuzohet dhe avokatët e tij kanë thënë se do të luftojnë për t’i hequr akuzat .

Data e ardhshme e dëgjimit personal për rastin e ish-presidentit Donald Trump është caktuar për 4 dhjetor në Nju Jork që tani.

Kjo është hera e parë që Trump dhe avokatët e tij mund të shqyrtojnë plotësisht shkallën e akuzave kundër tij dhe çfarë duhet të provojnë prokurorët në gjyq.

Për të parë aktakuzën e plotë të publikuar nga CNN, kliko këtu.

