al-2°-circolo-di-fasano-certificazioni-eipass-per-bambini-e-adulti

Venti alunni delle classi quinte hanno acquisito la certificazione informatica in seguito allo svolgimento di esami

FASANO – Anche quest’anno si è concluso il progetto Eipass, finalizzato al conseguimento di certificazioni informatiche per adulti e bambini. Questa edizione ha visto coinvolti 20 alunni delle classi quinte che, dopo aver sostenuto 7 esami riguardanti la conoscenza generale dei dispositivi digitali, internet e il web, lo storytelling digitale, la creazione di contenuti digitali, la robotica educativa, il coding e la sicurezza informatica, hanno finalmente conseguito la meritata certificazione, che costituisce una tassello fondamentale nello sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare un mondo in continua evoluzione.

Durante il percorso, che ha fortemente entusiasmato e coinvolto i piccoli corsisti, sono stati creati brevi racconti con la tecnica dello storytelling, utilizzando le applicazioni che, durante il percorso, i ragazzi hanno imparato a conoscere.

Soddisfatti del traguardo raggiunto, la dirigente scolastica prof.ssa Federica Celeste Gennari, i docenti formatori Vittoria Guarini e Stefano Moscato e i supervisori del 2° Circolo Giusi Buongiorno e Salvatore Pedacchio, pensano già alla prossima edizione.

Nel frattempo continuano i percorsi degli adulti per il conseguimento di titoli informatici che arricchiscono il curriculum formativo e sono utili ad acquisire punteggi per la partecipazione a concorsi pubblici e per l’inserimento nelle graduatorie.

