al-bano-a-ballando-ma-la-carlucci-stupisce-tutti-e-rivela:-“lo-ammetto-…”

Tra pochi giorni inizierà la stagione televisiva autunnale e dopo il lungo stop estivo, i personaggi famosi che condurranno stanno già riscaldando i motori sia sulle reti Rai che Mediaset.

Tutto è ormai pronto, sia il cast formato dai concorrenti sia, dove il programma lo prevede, i giurati e quasi tutti i nomi sono già stati ufficializzati. A proposito di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, non tutti i nomi sono già stati fatti mentre la giuria è stata riconfermata quella dell’anno scorso. Per quanto riguarda i ballerini si sa ormai per certo che Raimondo Todaro ha lasciato il programma non senza polemiche da parte della Carlucci che ha dichiarato che si sarebbe aspettata un comportamento da parte del ballerino, più lineare. Ma ora, anche quel contrasto è stato superato e i due si sono fatti, reciprocamente, un “in bocca al lupo”.

Al Bano a Ballando con le stelle

Dopo un po’ di rumors, finalmente la presenza di Albano è stata confermata tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Albano, in realtà, avrebbe dovuto far parte di un altro programma in Rai The voice senior condotto da Antonella Clerici ma non è stato riconfermato a differenza di tutti gli altri giurati che saranno al loro posto e cioè Loredana Bettè, Clementino, Gigi D’Alessio.

Al posto di Albano, che l’anno scorso partecipò al programma come giurato in coppia con la figlia Jasmine, ci sarà Orietta Berti che sulle prime è rimasta dispiaciuta perchè pensava che lei si sarebbe aggiunta ma non che avrebbe sostituito il suo amico Albano.

Anche se Orietta Berti, qualche giorno fa, ha fatto sapere di non avere ancora firmato per prendere parte al programma della Clerici e, inoltre, di essere richiestissima in questo periodo dopo il boom che ha fatto la canzone estiva Mille che canta insieme a Fedez a ad Achille Lauro.

Le parole di Milly Carlucci sulla presenza di Albano a “Ballando con le Stelle”

Ormai è ufficiale, Albano sarà nel cast di Ballando con le stelle e Milly Carlucci, la padrona di casa ha commentato così in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù: “Sono molto contenta di averlo tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide”.

E poi la Carlucci ha anche aggiunto: “Tra un tango e un valzer, vedrete che sentiremo anche qualche acuto dalla sua splendida voce”.