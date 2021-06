Al Bano, a chi andrà la tenuta di Cellino San Marco? Il figlio prediletto

Il cantante Al Bano ha deciso a chi andrà la sua maestosa tenuta di Cellino San Marco. Ecco chi è il figlio prediletto.

Al bano (Getty Images)

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti italiani più famosi di sempre. Ha vinto ben 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. È in attività come cantante fin dal lontano 1965 e ancora oggi, all’età di 78 anni, continua a farlo, anche se il suo ultimo album risale al 2017.

Nell’ultimo decennio si è anche stabilito come personaggio televisivo partecipando costantemente a diversi programmi, principalmente in qualità di ospite o talvolta concorrente. Non tutti sanno che all’inizio della sua carriera, negli anni sessanta, è stato anche un attore, infatti ha recitato in diversi film.

Le sue ultime partecipazioni in televisione sono state da coach al programma The Voice Senior e come concorrente al programma Il cantante mascherato in cui è arrivato fino alle semifinali. Al Bano vive nella sua famosa tenuta a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Ecco a chi ha deciso che andrà in eredità.

Al Bano, ecco a chi andrà la sua grande tenuta di campagna.

Il cantante pugliese oltre a possedere la grande tenuta a Cellino San Marco, possiede anche un’azienda di vino e olio. Ha deciso di lasciare tutto questo al figlio più piccolo e cioè ad Al Bano Junior, soprannominato Bido. Il ragazzo che attualmente sta frequentando il liceo in Svizzera, è nato dalla relazione con Loredana Lecciso.

A confessare tutto questo è stata Jasmine, l’altra figlia avuta dalla relazione con Loredana Lecciso. Il cantante pugliese ha in totale sei figli, gli altri quattro sono nati dal matrimonio storico con la cantante Romina Power. Sono: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior.

Purtroppo la primogenita Ylenia scomparve nel 1993 e da allora di lei non si sono avute più notizie e la sua scomparsa resta ancora al giorno d’oggi un grande mistero.