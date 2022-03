Al Bano annuncio choc: “Allargo la famiglia a 78 anni: Arriva un altro figlio”. La mamma non è Loredana

Al Bano allarga nuovamente la sua grande famiglia, arrivano altri figli per il famosissimo cantautore ed ex marito di Romina Power. Il noto cantante ha conquistato il cuore a tutti noi, che per anni abbiamo seguito le vicende tra lui e l’ex moglie, nonché compagna artistica, Romina Power, con cui poi però le cose sono ormai terminate. Come coppia però, ci hanno fatti sognare in passato.

I due hanno costruito una meravigliosa famiglia, con quattro figli, e sono stati sposati per ben 29 anni ma il loro matrimonio è andato piano piano rovinandosi dal momento della scomparsa della loro figlia maggiore, Ylenia, che ha reso la vita dei due genitori un vero inferno per anni. Nonostante si siano separati, sono sempre rimasti in buoni rapporti ed hanno persino ripreso per qualche esibizione la loro carriera musicale come duo. Dopo Romina, Al Bano ha avuto una seconda moglie, Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli.

Al Bano allarga nuovamente la famiglia

Al Bano ha quindi avuto sei figli diversi dalle due donne più importanti della sua vita, nonostante abbia perso la maggiore dei sei in circostanze sospette. Ancora ad oggi infatti, nonostante Ylenia sia sparita nel 1993, non sappiamo sul serio se la donna sia viva o meno. Purtroppo, i due non dimenticheranno mai la sofferenza della perdita della figlia, ma hanno imparato a conviverci, anche grazie agli altri figli dei cantanti, che sono sempre stati comprensivi ed hanno aiutato per anni i genitori.

D’altronde, come Romina e l’ex marito, anche i figli hanno un grandissimo cuore. Pensate che i figli di Romina vanno persino molto d’accordo con i figli di Loredana! Adesso però, ci sono dei nuovi arrivati in famiglia. Infatti, l’uomo ha allargato nuovamente la sua grande famiglia, aprendo le porte di casa ad altre persone. Al Bano ha infatti accolto in casa tre ragazzi ucraini e la loro mamma, fuggiti dalla loro casa a causa della tristissima e pericolosa guerra tra Ucraina e Russia.

“Per la festa del papà mi sono regalato tre nuovi figli ucraini. Le mie porte sono aperte per chi fugge dalla guerra: ora siamo una nuova famiglia!” Ha detto durante una recente intervista l’uomo, raccontando persino che i suoi tre nuovi “figli” hanno già fatto amicizia con gli altri cinque del cantante, in particolare modo con Jasmine. L‘attore vive quindi a casa sua con quattro persone ucraine che ha salvato da una situazione tragica, seguendo l’esempio di tantissimi altri italiani che stanno dimostrando grande supporto alla comunità ucraina

