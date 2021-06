al-bano,-brutte-notizie-per-il-cantante.-va-tutto-all’aria:-c’entra-ancora-il-male-inarrestabile

Al bano è costretto a fermarsi e ancora per un po’ i suoi concerti sono bloccati. Il male è tornato, adesso bisogna correre ai ripari.

Ancora una volta Al bano è costretto ad annullare i concerti all’estero e quella che sembrava essere l’estate giusta si è rivelata invece l’ennesima catastrofe.

Bisogna aspettare che le cose si aggiustino, il male è tornato e il cantante non può farci nulla. E’ tutto rimandato per l’artista pugliese. Adnkronos ha riferito la notizia ai fan che sono rimasti senza parole. Il motivo è serio.

Al bano: tutto fermo, il motivo

Il cantante pugliese dovrà attendere ancora un po’ prima di tornare a cantare davanti ad un pubblico reale. Il tour di concerti organizzati all’estero è stata bloccata e il motivo riguarda ancora una volta il coronavirus.

Nonostante in Italia i casi si siano abbassati grazie ad una campagna vaccinale che sta andando per il verso giusto, in alcuni paesi del mondo il Covid continua ad esserci e costantemente senza tregua.

Così per questo motivo, Al bano ha dovuto rimandare ancora una volta i suoi concerti e sul giornale si legge che

Il suo concerto di Budapest è stato rimandato a causa del Coronavirus. Inoltre, lo stop per i concerti in Russia arriva anche a causa del numero di casi di Covid e della gente che rifiuta il vaccino. Insomma, tutta colpa di chi rifiuta il vaccino?

Il cantante non perde occasione di lanciare un appello affinché tutti si vaccinino e si possa tornare a scoprire il mondo e a vivere bellissime esperienze.

Intanto l’artista si gode la sua famiglia e presto diventerà nonno per la terza volta. Una gioia per lui e Romina Power che non vedono l’ora di conoscere il piccolo della famiglia Carrisi. Nonostante le varie difficoltà, i due colleghi sono rimasti uniti sia nella vita sia nel lavoro.