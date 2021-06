Al Bano Carrisi dà un calcio alla crisi e ribatte la critica: la FOTO dice tutto

Non si placano le indiscrezioni sulla relazione tra il cantante e la compagna Loredana Lecciso, sono in molti a volerlo ancora insieme all’ex moglie. Lui risponde così.

Il 26 luglio del 1970, a Cellino San Marco, veniva celebrato il matrimonio tra Romina Power e Albano Carrisi. La giovanissima moglie del cantante aveva confessato poco prima delle nozze alla stampa accorsa l’evento:

“Oggi devo trascinarlo via dal palco: resterebbe ore a firmare autografi. Ma quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno”. A distanza di quarant’anni, tre figli, diversi nipoti – Cristel ha annunciato di aspettare il terzo figlio solo poche settimane fa – e un divorzio congiunto, i due continuano a far (s)parlare sulla loro relazione.

Nonostante abbiano più volte confermato di essere rimasti in ottima amicizia per il bene della famiglia allargata che hanno costruito, tra Al Bano e Romina non c’è più nulla.

Sono in molti però ad insinuare ancora che ci sia aria di crisi tra il cantante e l’attuale compagna proprio per via di un suo riavvicinamento all’ex moglie.

Al Bano minimizza tutto: “Alle bufale preferisco le mozzarelle”

Aria di crisi tra Al Bano e Romina? Ci ha pensato a scoprirlo il giornalista Roberto Alessi con l’intervista rivolta al diretto interessato e pubblicata nella sua rubrica uscita con l’ultimo numero di Novella 2000.

Alessi ha telefonato al cantante chiedendogli appunto come stanno andando le cose con la compagna e Al Bano non ha esitato a rispondergli seccamente.

“Stiamo benone…Siamo in un trullo a mangiare mozzarelle…”, aggiungendo poi: “Alle bufale preferiamo la mozzarella di bufala…”.

Nulla da fare per i male intenzionati che vorrebbero il ritorno di fiamma della (ex) coppia più bella del mondo. Il rapporto con Loredana sembra più solido che mai e anche le foto che sempre più spesso pubblica la showgirl sul suo profilo confermerebbero la cosa.