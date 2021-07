Al Bano Carrisi: “La proposta più assurda della mia vita”, incredibile… c’entra la droga; il retroscena che non tutti conoscono.

Al Bano Carrisi: “La proposta più assurda della mia vita”, incredibile… c’entra la droga; il retroscena che non tutti conoscono. (Fonte Getty Images)

È uno dei cantanti più amati di sempre, una vera e propria icona della musica italiana. I suoi brani hanno fatto innamorare intere generazioni, che ancora oggi sognano con le sue canzoni. Parliamo di Al Bano Carrisi, l’artista pugliese super amato dal pubblico. Le sue canzoni le conosciamo tutti a memoria, ma siete sicuri di conoscere proprio tutto sul passato del cantante?

Ad esempio, sapete della strana proposta che ricevette il cantante molti anni fa? Una proposta che Al Bano ha definito la “più assurda” della sua vita. C’entra la droga…scopriamo di cosa si tratta.

Al Bano Carrisi e la droga: “La proposta più assurda della mia vita”, cosa successe anni fa

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano, ma c’è chi ‘sognava’ un futuro diverso per lui. Come raccontato dal cantante stesso, in un’intervista di inizio 2020 a I Lunatici, su Radio 2, tanti anni fa il pugliese ricevette una proposta shock. Avvenne quando lasciò la Puglia per trasferirsi a Milano, in cerca di fortuna, in un periodo non florido per lui dal punto di vista economico.

“Nel 1961, a Milano, qualcuno mi propose di fare il corriere della droga. Lavoravo in un ristorante, vicinissimo al Duomo. Qualcuno mi vide solo e sperduto e provò a incastrarmi”, spiega il cantante, che aggiunge i dettagli di quella assurda proposta. “Mi chiesero quanto guadagnassi al me, mi dissero che avrei potuto guadagnare molto di più consegnando delle buste ad alcune persone. Io risposi di no, che stavo bene così come stavo”.

(Fonte Instagram)

Questo il racconto di Al Bano, che ha definito questa come la proposta più assurda mai ricevuta nella sua vita. E voi, conoscevate questo retroscena sull’amatissimo cantante?